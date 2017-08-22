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Фото: lukoil-overseas.uz

«ЛУКОЙЛ» запустил основные производственные объекты Гиссара

Добыча газа на Гиссарской группе месторождений выведена на проектный уровень — 5 миллиардов кубометров в год.

Сегодня, 15:20   Экономика  

«ЛУКОЙЛ» запустил основные производственные и технологические объекты в рамках проекта «Юго-Западный Гиссар» в Узбекистане, сообщила пресс-служба российской компании.

В числе введенных объектов — установка комплексной подготовки газа номинальной мощностью 4,4 миллиарда кубометров в год, установка предварительной подготовки газа, а также четыре газосборных пункта.

После запуска этих объектов добыча газа на Гиссарской группе месторождений выведена на проектный уровень, который составляет около 14 миллионов кубометров в сутки или 5 миллиардов кубометров в год. На данный момент эксплуатационный фонд месторождений составляет 37 добывающих скважин.

В рамках реализации проекта также были построены 300 км высоковольтных линий электропередач, две электроподстанции, 126 км подъездных автодорог и 286 км линейных трубопроводов, сообщила компания.

Текст: «Газета.uz»      241
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