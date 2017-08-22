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Флаг Индии.

Фото: Flickr / Ravinder M. A.

Торговый дом «Узтрейд» открыт в Дели

В торговом доме компании «Узтрейд» в Дели будет постоянно действовать шоурум узбекских товаров.

Сегодня, 19:05   Экономика  

Компания «Узтрейд» при Министерстве внешней торговли (МВТ) Узбекистана открыла торговый дом в Дели для увеличения объема экспортных поставок и укрепления позиций на рынке Индии. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе МВТ. На базе торгового дома будет постоянно действовать шоурум товаров узбекских производителей.

Укрепление торгово-экономического сотрудничества, а также развитие и совершенствование системы взаимных поставок продукции стали основными темами прошедшего 22 августа в Дели бизнес-форума Узбекистана и Индии. Мероприятие было организовано при содействии Торгово-промышленной палаты «Индия-СНГ».

Делегация Узбекистана, возглавляемая министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым и министром внешней торговли Эльёром Ганиевым, провела переговоры с представителями бизнес-кругов Индии об увеличении экспортных поставок узбекской продукции.

По итогам визита компания «Узтрейд» подписала контракты на поставку из Узбекистана бобовых культур, корня солодки, текстильной и прочей продукции на предварительную сумму 30 млн долларов. Начать поставки планируется в сентябре.

Текст: «Газета.uz»      56
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