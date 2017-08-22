При Президенте предлагается создать Госкомиссию по улучшению деловой среды

Министерство экономики Узбекистана опубликовало для обсуждения проект указа Президента «О мерах по кардинальному совершенствованию системы поддержки развития предпринимательской деятельности и улучшению условий ведения бизнеса». Обсуждение завершится 31 августа.

В документе отмечается ряд системных проблем, препятствующих созданию благоприятного инвестиционного климата и ускоренному развитию предпринимательства в Узбекистане. Вот они:

законодательное определение и действующая классификация субъектов предпринимательства не соответствуют международным требованиям и критериям; действующая система налогообложения не стимулирует расширение деятельности малых предприятий и их укрупнение из-за резкой дифференциации налоговой нагрузки между субъектами малого предпринимательства и крупными предприятиями, избирательный подход в предоставлении налоговых льгот ограничивает привлечение иностранных инвестиций и современных технологий; сохраняется большое количество изживших себя и не отвечающих современным требованиям лицензий и разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности, не внедряются рыночные механизмы взамен устаревших методов государственного регулирования, требуется передача отдельных государственных функций институтам общественного контроля и гражданского общества, необходимо ускорить внедрение принципов государственно-частного партнерства в осуществлении отдельных государственных и контрольных функций; предприниматели все еще сталкиваются с необоснованным затягиванием процедур со стороны отдельных уполномоченных государственных органов при оформлении лицензий, документов разрешительного характера, а также оказании государственных услуг; сохраняется значительное количество контрольных и надзорных функций государственных органов, не искоренена практика проведения контролирующими органами незаконных проверок в деятельности субъектов предпринимательства, мероприятия по профилактике правонарушений в большинстве случаев проводятся формально и недостаточно эффективно; в процессе становления бизнеса субъекты предпринимательства по-прежнему обременяются излишней зарегламентированностью, непрозрачностью и наличием нескольких отличающихся друг от друга порядков предоставления земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности, требуется совершенствование процедур подключения субъектов предпринимательства к инженерно-коммуникационным сетям, а также обеспечение их надежной производственной инфраструктурой; субъекты предпринимательства ограничены в доступе к материально-сырьевым ресурсам, особенно высоколиквидным, требуется расширение рыночных механизмов обеспечения доступа к основным товарно-сырьевым рынкам; взаимодействие субъектов предпринимательства с банковско-финансовыми учреждениями, страховыми, оценочными, риэлторскими, консалтинговыми организациями и другими субъектами рыночной инфраструктуры требует кардинального улучшения за счет внедрения современных рыночных механизмов.

В проекте указа предлагается закрепить следующие принципы во взаимоотношениях субъектов предпринимательства с государственными органами, правоохранительными и контролирующими органами и коммерческими банками:

принцип приоритета конкуренции («yellow pages rule»), предусматривающий запрет на создание государственного предприятия, юридического лица, более 50>#span class="Apple-converted-space"### акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, и аффилированного с ним лица, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Узбекистана, если такое создание ведет к ограничению конкуренции на данном рынке; принцип «один за два» («one in — two out»), согласно которому органы государственного управления и государственной власти на местах, инициирующие принятие нового нормативно-правового акта, должны обеспечить снижение возможных издержек за счет отмены иных, уже действующих двух нормативно-правовых актов в регулируемой сфере; принцип «гильотины» («guillotine method»), в соответствии с которым нормативно-правовые акты, не соответствующие актам законодательства, имеющим более высокую силу, имеющие отсылочные и не подкрепленные конкретными механизмами реализации нормы, а также ухудшающие условия ведения бизнеса и положение субъектов предпринимательства, автоматически прекращают свое действие по истечении шести месяцев с момента его вступления в силу; принцип «молчаливого согласия» («silence is consent»), согласно которому вопросы, требующие согласование с уполномоченными органами, не представившими соответствующие заключения в установленные сроки либо не обеспечившими участие своих представителей в работе соответствующих комиссий, считаются согласованными. При этом ответственность по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов, возлагается на их руководителей; принцип солидарной ответственности, в соответствии с которым уполномоченные органы по выдаче лицензий и разрешений, несут солидарную ответственность при возникновении обстоятельств, повлекших нарушения законодательства, в случае доказательства выполнения субъектами предпринимательства всех требований и предписаний уполномоченных органов; принцип приоритета прав предпринимателей, в соответствии с которым все неустранимые противоречия и неясности законодательства, возникающие в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, толкуются в пользу субъекта предпринимательской деятельности.

Предлагается установить порядок, в соответствии с которым с 1 января 2018 года нормативно-правовые акты, не соответствующие требованиям указанных принципов, считаются недействительными, и субъекты предпринимательства освобождаются от ответственности за несоблюдение предусмотренных в них норм и требований.

Предусмотрено создать Государственную комиссию по поддержке предпринимательства и совершенствованию деловой среды при Президенте, которую возглавит сам глава государства. При этом Республиканский координационный совет по стимулированию развития малого и частного предпринимательства будет упразднен.

В документе перечислены меры по снижению уровня государственного регулирования, совершенствованию налогового администрирования, упрощению доступа к материально-сырьевым, земельным ресурсам и объектам инфраструктуры, по финансово-кредитной поддержке, а также по повышению конкурентоспособности субъектов предпринимательства.