В ДТП с участием четырех автомобилей на Камчике пострадали двое

В автоаварии, произошедшей 18 августа на перевале Камчик, пострадали два человека.

18 августа в 22:00 на 253-м (176-м) км автодороги А-373 «Ташкент-Ош» произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Грузовой автомобиль Shacman, движущийся из Ташкента в Ферганскую долину, выехал на встречную полосу и стал причиной столкновения грузового автомобиля Isuzu, минивэна Damas и самосвала Hyundai. Впоследствии на этом участке образовался дорожный затор.

Спасательная группа специального поисково-спасательного отряда «Камчик», немедленно прибывшего на место, сотрудники службы дорожной безопасности и врачи оказали первую медицинскую помощь двух пострадавшим в результате ДТП. Они были доставлены в центральную клинику Папского района на машине скорой помощи.

Спасатели и сотрудники службы дорожной безопасности при помощи эвакуатора привели в исходное положение перевернувшиеся автомобили Shacman и Isuzu, а также эвакуировали их в безопасное место.

Вскоре движение автомобилей по автодороге А-373 «Ташкент-Ош» было восстановлено.