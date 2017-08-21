Что нужно знать о вводе загранпаспорта. Главное

До 2021 года по действующим паспортам можно выехать в РФ и еще семь безвизовых стран. За границей текущий паспорт можно использовать до конца срока его действия.

С 1 января 2019 года в Узбекистане отменяется стикер разрешительных записей для выезда за границу и вводится в действие биометрический паспорт для выезда за границу. Это предусмотрено указом Президента Шавката Мирзиёева от 16 августа «О коренных мерах по совершенствованию порядка выезда граждан Республики Узбекистан за границу». В связи с большим количеством вопросов «Газета.uz» приводит основные факты, которые нужно знать про введение заграничных паспортов.

Биометрический паспорт образца 2011 года будет использоваться на территории Узбекистана в качестве общегражданского. До 1 января 2021 года граждане Узбекистана могут выезжать по действующим паспортам образца 2011 года в страны, с которыми установлен безвизовый режим: Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Молдову, Россию, Украину и Грузию. На момент ввода в действие заграничного паспорта граждане могут выезжать в визовые государства с действующим биометрическим паспортом образца 2011 года при наличии в нем действующего стикера разрешительной записи. Граждане Узбекистана, находящиеся за границей, могут использовать паспорт образца 2011 года до окончания срока его действия. Система оформления и выдачи биометрического паспорта для выезда за границу будет основана на современных информационных технологиях, с предоставлением максимальных интерактивных услуг населению: подача электронного заявления, электронная очередь, оплата государственной пошлины посредством электронных платежных систем, услуги по проверке состояния готовности документа. Эта система будет внедрена до 1 декабря 2018 года. В процедурах приема документов будет использована система «одного окна», которая будет включать получение всех необходимых справок через систему «Электронное правительство». Благодаря внедрению информационных технологий срок оформления и выдачи заграничного паспорта сократится с 15 до 10 рабочих дней. Государственный стандарт биометрического паспорта для выезда за границу будет утвержден до 1 декабря 2017 года. Паспорт будет иметь 48 страниц. Срок действия паспорта для выезда за границу для лиц несовершеннолетнего возраста составит до 5 лет, лицам старше 16 лет — 10 лет. Граждане смогут подавать заявления на получение паспорта для выезда за границу по месту постоянной прописки в районном или городском подразделении миграции и оформления гражданства МВД (сейчас эти функции возлагаются на областные подразделения). За рубежом прием граждан и оформление документов на получение заграничного паспорта будет осуществляться консульскими учреждениями Узбекистана.

Для дополнительной информации смотрите указ Президента и комментарий к нему, а также наше интервью с главой Государственного центра персонализации.