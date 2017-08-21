Граждан приглашают высказаться по улучшению поддержки инвалидов

Фото: «Газета.uz»
Граждане Узбекистана приглашаются к участию в подготовке предложений по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов в стране. Высказать свое мнение о пробелах в законодательстве и проблемах на практике можно, заполнив специальную форму.
Поступившие предложения будут обобщены Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и переданы в комиссию по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов, образованную распоряжением Президента от 1 августа. Комиссию возглавляет генеральный прокурор страны.
Для получения предложений граждан комиссия также открыла страницу в социальной сети Facebook
Предложения принимаются до 30 августа.
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