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Фото: «Газета.uz»

Граждан приглашают высказаться по улучшению поддержки инвалидов

Предложения по улучшению поддержки инвалидов будут переданы комиссии во главе с генеральным прокурором.

Сегодня, 18:29   Общество  

Граждане Узбекистана приглашаются к участию в подготовке предложений по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов в стране. Высказать свое мнение о пробелах в законодательстве и проблемах на практике можно, заполнив специальную форму.

Поступившие предложения будут обобщены Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и переданы в комиссию по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов, образованную распоряжением Президента от 1 августа. Комиссию возглавляет генеральный прокурор страны.

Для получения предложений граждан комиссия также открыла страницу в социальной сети Facebook

Предложения принимаются до 30 августа.

Текст: «Газета.uz»      1 105

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