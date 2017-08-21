Граждан приглашают высказаться по улучшению поддержки инвалидов

Предложения по улучшению поддержки инвалидов будут переданы комиссии во главе с генеральным прокурором.

Граждане Узбекистана приглашаются к участию в подготовке предложений по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов в стране. Высказать свое мнение о пробелах в законодательстве и проблемах на практике можно, заполнив специальную форму.

Поступившие предложения будут обобщены Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и переданы в комиссию по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов, образованную распоряжением Президента от 1 августа. Комиссию возглавляет генеральный прокурор страны.

Для получения предложений граждан комиссия также открыла страницу в социальной сети Facebook

Предложения принимаются до 30 августа.