Узбекистан и Казахстан подписали План военного сотрудничества

Министерства обороны Узбекистана и Казахстана подписали План военного сотрудничества, включающий в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования.

Как сообщается на сайте Минобороны Казахстана, подобный документ заключен впервые за всю историю двусторонних отношений военных ведомств двух стран. Документ был заключен на прошлой неделе в ходе официального визита в Узбекистан главы оборонного ведомства Казахстана генерал-полковника Сакена Жасузакова. В Ташкенте он встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и министром обороны Узбекистана генерал-полковником Кабулом Бердиевым.

Министр обороны Казахстана также посетил одну из воинских частей Вооруженных Сил Узбекистана в Коканде и почтил память первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, возложив цветы к его могиле в Самарканде.