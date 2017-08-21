Узбекистан и Казахстан подписали План военного сотрудничества

Фото: mod.gov.kz
Министерства обороны Узбекистана и Казахстана подписали План военного сотрудничества, включающий в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования.
Как сообщается на сайте Минобороны Казахстана, подобный документ заключен впервые за всю историю двусторонних отношений военных ведомств двух стран. Документ был заключен на прошлой неделе в ходе официального визита в Узбекистан главы оборонного ведомства Казахстана генерал-полковника Сакена Жасузакова. В Ташкенте он встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и министром обороны Узбекистана генерал-полковником Кабулом Бердиевым.
Министр обороны Казахстана также посетил одну из воинских частей Вооруженных Сил Узбекистана в Коканде и почтил память первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, возложив цветы к его могиле в Самарканде.
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