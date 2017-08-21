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Фото: Максад Хабибуллаев / УзА

Импортируемые мясо и мука освобождены от акцизного налога

С 1 сентября снижаются или отменяются ставки акцизного налога и таможенных пошлин на ряд импортируемых продуктов.

Сегодня, 12:39   Экономика  

С 1 сентября отменяется акцизное налогообложение завозимых на территорию Узбекистана мяса и пищевых мясных субпродуктов, жира домашней птицы, свиного жира, пшеничной муки и продуктов, используемых для кормления животных. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана об упорядочении внешнеэкономической деятельности от 15 августа, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства внешней торговли (МВТ).

С этой же даты вводится нулевая ставка таможенной пошлины на сливочное, соевое и подсолнечное масла, семенной материал (картофеля, пшеницы, меслин, ржи, ячменя, овса, кукурузы, зернового сорго, гречихи, проса, соевых бобов, льна, подсолнечника и других), ржаную муку, крупу и муку грубого помола из твердой пшеницы, тростниковый сахар, какао-бобы, сырье, используемое в фармацевтике, а также некоторые продукты для кормления животных.

С 1 сентября также снижаются ставки таможенных платежей на отдельные виды товаров, в том числе таможенной пошлины на мясо крупного рогатого скота, свинину, свиной жир, жир домашней птицы и прочие пищевые мясные субпродукты, кофе, пшеничную муку и тростниковый сахар, а также акцизного налога на подсолнечное масло, тростниковый сахар и кофе.

Как отметили в МВТ, снижение таможенных платежей на сырье и материалы для производства продовольственных потребительских товаров должно послужить стимулом для отечественных производителей, способствуя снижению себестоимости производимой продукции и повышению ее конкурентоспособности. Кроме того, это должно ограничить предпосылки для роста цен на внутреннем потребительском рынке.

Текст: «Газета.uz»      1 852
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