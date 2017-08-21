В школах и поликлиниках сократят бухгалтерию

В районных и городских отделах народного образования и медицинских объединениях создаются централизованные финансово-бухгалтерские службы.

Президент Узбекистана 21 августа подписал постановление «О дальнейшем совершенствовании механизма финансирования образовательных и медицинских учреждений и системы государственного финансового контроля». Документ направлен на повышение прозрачности, совершенствование механизма бюджетного финансирования, учета и отчетности в образовательных и медучреждениях, а также коренной пересмотр роли государственного финансового контроля, направленного на профилактику и предупреждение нарушений бюджетного законодательства путем внедрения информационных технологий и международно признанных стандартов финансового контроля.

В соответствии с постановлением, с 1 сентября в районных (городских) отделах народного образования и медицинских объединениях создаются централизованные финансово-бухгалтерские службы с упразднением бухгалтерских служб подведомственных им учреждений.

В Министерстве народного образования, Министерстве здравоохранения, Министерстве высшего и среднего специального образования, Центре среднего специального, профессионального образования МВССО и во внебюджетном Пенсионном фонде при Министерстве финансов образуются службы внутреннего аудита и финансового контроля.

Задачами централизованных финансово-бухгалтерских служб определены обеспечение в централизованном порядке составления и исполнения смет расходов, начисления и выплаты заработной платы, приобретения товаров, работ и услуг, ведения учета бюджетных и внебюджетных средств подведомственных учреждений, а также мониторинг поступления доходов от реализации товаров (работ, услуг) по профилю их деятельности.

Среди задач служб внутреннего аудита и финансового контроля республиканского и территориального уровня — профилактика, предупреждение и выявление случаев незаконного расхода и хищений бюджетных средств.

Главное контрольно-ревизионное управление преобразовано в Главное управление государственного финансового контроля Министерства финансов. Его дополнительными задачами являются постоянный мониторинг за финансовой деятельностью бюджетных организаций с использованием специализированных автоматизированных программных продуктов по управлению бюджетными средствами и ведению бюджетного учета в бюджетных организациях, а также профилактическая работа с бюджетными организациями по соблюдению бюджетного законодательства.

Кроме того, в задачи управления включены анализ выявляемых случаев хищений, недостач денежных средств и материальных ценностей, нарушений порядка составления, утверждения и исполнения смет расходов, штатных расписаний и других нарушений бюджетного законодательства, выработка конкретных мероприятий по устранению условий их совершения, а также повышение эффективности проверок бюджетных организаций, с одновременным сокращением низкоэффективных ревизий путем широкого применения дистанционного контроля, определения объектов и целей проверок посредством информационных технологий.

Постановлением образован Межведомственный совет по совершенствованию государственного финансового контроля. На него возложены определение перспективных направлений совершенствования системы государственного финансового контроля, предусматривающих профилактику и предотвращение характерных и системных финансовых нарушений, рассмотрение предложений по внедрению международно признанных методов и инструментов организации и проведения государственного финансового контроля и внутреннего аудита, а также обеспечение взаимодействия органов государственного финансового контроля и внутреннего аудита.

В структуре центрального аппарата Министерства финансов также создается Управление методологии составления и казначейского исполнения бюджета, внутреннего аудита и финансового контроля.

Дополнительно планируется создание отделов по координации и мониторингу за надлежащей эксплуатацией зданий и сооружений учреждений народного образования и здравоохранения в Министерстве народного образования и Министерстве здравоохранения и специализированных ремонтно-эксплуатационных служб в районных (городских) отделах народного образования и медицинских объединениях с мобильными подразделениями для надлежащей эксплуатации зданий и сооружений подведомственных учреждений, экономного расходования воды, электроэнергии, газа и мониторинга состояния приборов их учета.