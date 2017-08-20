«Современной махалле» рады не все

С апреля в Ташкенте реализуется проект «Современная махалля», предусматривающий благоустройство территорий жилых кварталов со строительством махаллинских центров. В них, помимо помещений для руководства схода граждан, планируется разместить пункты торговли и бытовых услуг, библиотеки, чайханы и другие объекты.

Несмотря на благородные цели проекта, не все жители рады грядущим преобразованиям в своих дворах. В редакцию «Газеты.uz» поступили обращения из некоторых махаллей столицы, в которых люди выступают против «насильного улучшения жизни». Главная претензия граждан в том, что районные хокимияты совместно с руководством махаллей принимают решения не только без согласования с жителями, но и без их ведома.

Одна из таких махаллей — «Беларык» в Яккасарайском районе. Жители домов №28 и №30 на ул. Аския уже несколько недель борются против разрушения детской площадки, автостоянки, построенной с разрешения хокимията (копия приводится ниже, на момент публикации стоянка уже разобрана) и зеленых насаждений.

Двор до ограждения места строительства забором.

По словам жителей, в 2013 году после сноса гаражей данная территория находилась в заброшенном состоянии. Жители за свой счет убрали весь мусор, заасфальтировали дорожки, построили детские площадки, посадили деревья и создали цветники.

В апреле начались разговоры о строительстве во дворе махаллинского центра согласно утвержденному городским управлением архитектуры и строительства плану. Однако все решения, по словам жителей, принимались без согласования с ними.

Проект здания махаллинского центра. Нажмите для увеличения.

В трехэтажном здании планируется разместить склады и вспомогательные помещения (подвал), махаллинский гузар, чайхану, пекарню и магазины (1-й этаж), салон красоты, ателье, спортзал и комнату для кружков (2-й этаж), а также офисные помещения (3-й этаж).

Жители категорически против строительства. «Торговые и бытовые пункты здесь не нужны, в шаговой доступности от нас — рынок „Аския“ со множеством магазинов. Плюс не так далеко расположены супермаркеты, — говорит домком 28-го дома Ирина Лапушкина. — Нам говорят: „Есть указ Президента, нужно построить современную махаллю“. Улучшить, реконструировать — мы согласны. Но со строительством — нет».

Письмо жителей председателю махалли «Беларык».

По словам домкома, когда «незнакомые люди» посещали двор в марте и апреле, жители обратились с письмом к председателю махалли «Беларык». На заявление, подписанное 44 жителями в конце апреля, ответа не было.

«Ну побеседуйте с жителями, услышьте нас. Почему никто этого не делает? Не узнает, согласны мы или нет. Не проводилось никаких собраний, никто из жителей о строительстве нового здания не знал», — утверждает Ирина Лапушкина.

21 июля рабочие, прибывшие с заместителем хокима района Хуснитдином Зухуровым, начали возводить во дворе ограждение. «Никто ничего не хотел объяснять. Мы попросили предоставить документы, на что получили ответ: „Это не в вашей компетенции, это строится для махалли, земля не ваша“», — рассказала домком.





Обращение ветерана труда Валентины Левиной.

«Нашим детям нужен простор, у нас фруктовый сад, декоративные деревья, места для отдыха под тенью — все это мы создавали своими руками и не понимаем, зачем это разрушать», — говорит ветеран труда Валентина Левина. Жители предлагают использовать для строительства участок, где сейчас находится махаллинский комитет.

Здание махаллинского комитета «Беларык».

На обращение жителей в виртуальную приемную Президента Узбекистана хокимият Яккасарайского района ответил, что между домами №28 и №30 обнаружены незаконные постройки, гаражи, санузел, построенный самовольно жильцами и не отвечающий санитарным нормам, что подвергает детей опасности инфекционных заболеваний.

«Кроме того, — говорится в сообщении (орфография сохранена), — между домами №28 и №30 и придомовой территории со стороны жильцов не проводились регулярные субботники… о чем свидетельствуют фотографии сделанные при изучении территории». Хокимият также указывает на отсутствие полагающегося освещения.

Ответ хокимията. Нажмите для увеличения.

В письме отмечается, что «в данное время начаты работы по сносу незаконных строений и гаражей… а также очистка территории от самозахвата земельного участка для построения нового комплекса для жителей махалли „Беларык“».

Распоряжение хокимията от 24 мая 2013 года о строительстве автостоянки. Нажмите для увеличения.



В письме также утверждается, что «на общих собраниях и во время приема в хокимияте всех заинтересованных жителей неоднократно были оповещения о будущей стройке». Заявления жителей называются ложными и неподтвержденными.

Корреспонденту «Газеты.uz» удалось побеседовать с заместителем хокима района Хуснитдином Зухуровым, который заявил, что не видит оснований для приостановки или прекращения строительства.

«Жильцы хулиганят и прикрываются Годом диалога с народом. Меня оскорбляли, говорили, что я взяточник и так далее… Я сказал, что если они будут так себя вести, нарушать закон и хулиганить, придется принять меры», — сообщил он.

В других махаллях, в отличие от жильцов домов №28 и №30, нововведениям рады, подчеркнул замхокима. По его словам, кроме махаллинского центра здесь запланировано строительство детских площадок и временных парковок.

Для постоянного хранения автомобилей в районе будут построены многоэтажные парковки. «Внутри дворов стоянок автомобилей быть не должно. Мы сейчас рассматриваем два-три места в районе для строительства парковок», — пояснил Хуснитдин Зухуров.

Постройка нового здания действительно подразумевает вырубку деревьев, но, по мнению замхокима, для жителей это просто предлог, и они «цепляются за каждую мелочь», чтобы прекратить строительство.

Сад внутри двора.

Хуснитдин Зухуров считает, что «если власти принимают решение, настроены что-то построить», с этим нужно считаться, поскольку земля принадлежит государству. Он также упрекнул жильцов в игнорировании хашаров, участие в которых принесло бы больше пользы, чем конфликт с властями.

«Узбекистан должен процветать или должен топтаться на месте? В новом здании дети будут читать книжки, семейные вопросы будут решаться. Пусть дети, видя новое здание, говорят, что у них самая лучшая махалля. Современная, чистая, аккуратная. Что им не нравится, не понимаю», — удивлен замхокима.