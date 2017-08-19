Верховный суд опроверг «штурм» здания «разгневанной толпой»

16−17 августа ряд интернет-изданий опубликовал сообщения о «штурме» здания Верховного суда «разгневанной толпой», якобы имевшем место 15 августа во время личного приема граждан председателем Верховного суда Козимджаном Камиловым. Пресс-служба Верховного суда 19 июня опубликовала опровержение этой информации.

«Исказив реальное положение вещей, авторы ряда изданий оповестили читателей о „сильных криках разгневанных граждан“, „снесении закрытых наглухо ворот“, „сломанном замке“, „300−400 человек“ и т. д. К сожалению, не перепроверив подаваемую в интернет информацию, эти вебсайты поспешили с выводами и определениями, тем самым преувеличив фактические обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении Верховного суда.

Заголовки новостей в сервисе «Яндекс.Новости».

15 августа с 9:30 по 21:00 председатель Козимджан Камилов принял более 100 человек по гражданским, уголовным, административным и экономическим делам. В этот же день были приняты заявления и жалобы у 27 человек, с устными обращениями по различным вопросам приняты 72 человека, отмечается в сообщении Верховного суда.

«Во время приема несколько граждан, ожидавших у ворот здания Верховного суда, отвлекая внимание постового милиционера и сотрудников суда, самовольно открыли защелку ворот и вошли в здание суда с целью попасть на прием без очереди. Они, войдя в фойе здания, получили разъяснения о порядке приема, часть из них, с их же согласия были приняты заместителем председателя и судьями Верховного суда, остальные были приняты председателем. 16 августа, то есть на следующий день, с 9:30 по 17:30 председателем Верховного суда было принято более 60 человек», — сообщает пресс-служба Верховного суда.

Прием граждан председателем и заместителями председателя проводится ежедневно, напоминает пресс-служба.