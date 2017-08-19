Новое кафе Qanotchi Абдурахмона Позилжонова открылось в Ташкенте

17 августа в Ташкенте состоялось открытие нового кафе Qanotchi. В честь открытия на протяжении 10 дней всех гостей ждут комплементы от основателя заведения Абдурахмона Позилжонова.

Времена меняются, но любовь к мясным и куриным блюдам остается всегда. Главное — найти именно то заведение, где цена и качество мяса были оправданы. Уже никого не удивишь привычными стейками. Имея за плечами успешный опыт в сфере продюсирования, основатель кафе Qanotchi Абдурахмон Позилжонов решил внести что-то новое в ресторанную сферу Ташкента, сделав акцент на крылышки и мясо.

Здесь в Qanotchi мясо готовится по особому рецепту. Оно получается нежным и тающим. Фишки заведения — это сочный гамбургер Qanotchi из говядины, «Бараньи семечки» и, конечно же, куриные крылышки. Еще одна особенность кафе Qanotchi — это натуральное местное мясо. Оно доставляется прямо с завода Bizning Donar, который находится на одной территории с заведением, поэтому цена на мясо доступна для широкой аудитории.

Qanotchi — это заведение, где можно не только хорошо провести время с друзьями и близкими, но и от души наесться мяса и куриных крылышек. Порции предусмотрены как на одного человека, так и на компании из трех и четырех человек. Что касается интерьера, то сдержанный стиль не отвлекает от главной цели — от наслаждения настоящим мясом. Никакого пафоса, только вкусная еда.

Абдурахмон Позилжонов приглашает всех в Qanotchi.

Адрес: Яккасарайский район, пересечение улиц Кушбеги и Мукими, 1 тупик. Ориентир: Кинотеатр Grand Cinema.



Резерв столов по телефону: (+99871) 203−01−10.

Страница Facebook: fb.com/Qanotchi

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