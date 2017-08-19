Задержан подозреваемый в убийстве трех человек

Задержан подозреваемый в умышленном убийстве трех человек в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Утром 18 августа правоохранительными органами Ташкентской области задержан М. Мусаев (1979 года рождения, уроженец Ташкента), подозреваемый в умышленном убийстве с особой жестокостью трех человек. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте прокуратуры Ташкентской области.

15 августа прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту убийства в доме №5 по улице Туркистон махалли «Туробобод» Зангиатинского района М. Комилова (1938 г. р.), Ш. Комиловой (1951 г. р.) и Ш. Абдиевой (1967 г. р.). М. Мусаев был объявлен в розыск.

Раскрытию преступления способствовала видеозапись с камеры наружного наблюдения, установленная в махалле. По инициативе прокуратуры на территории области сегодня установлено более 10 тысяч камер видеонаблюдения.

В настоящее время отделом по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры области ведется предварительное следствие по уголовному делу.