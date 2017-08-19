Мотогруппа ДПС начала патрулировать улицы Ташкента

В Ташкенте образована экспериментальная мотогруппа дорожно-патрульной службы, сообщил сайт ГУВД столицы. Ее создание было предусмотрено постановлением Президента Узбекистана о совершенствовании системы обеспечения безопасности дорожного движения.

На группу возложена задача по обеспечению безопасности дорожного движения на труднодоступных участках дорог и улиц и в местах скопления людей.

Мотоцикл маневреннее автомобиля и меньше по габаритам, благодаря чему сотрудник ДПС может прибыть в нужное место максимально быстро, пояснили в ГУВД. Особенно это актуально в случаях, когда на дороге образовался затор, произошло дорожно-транспортное происшествие, либо на оживленном перекрестке не работает светофор.

В мотогруппу отобраны сотрудники, имеющие водительские удостоверения категории «А» и опыт вождения мотоцикла. Для отработки навыков вождения проведены занятия на специальных автодромах. По окончании занятий с 16 августа сотрудники ДПС на мотоциклах марки Honda и с надписью POLICE приступили к патрулированию города.

Если эксперимент оправдает себя, мотогруппа ДПС будет обеспечивать безопасность на дорогах Ташкента на постоянной основе. Аналогичный эксперимент проводится также в Самаркандской и Хорезмской областях.