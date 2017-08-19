Генплан Бекабада до 2035 года: как будет выглядеть город

Генплан Бекабада до 2035 года, представленный в пятницу Президенту, предусматривает строительство новых жилых массивов, парков, спорткомплексов и других объектов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Бекабад (Ташкентская область) 18 августа ознакомился с проектом генерального плана города до 2035 года. Об этом сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

Согласно проекту, площадь города вырастет с 2900 до 3440 га (численность населения, как ожидается, увеличится с нынешних более 90 тысяч до 110 тысяч). Глава государства внес в проект свои коррективы и предложения. Они касаются расширения работ по озеленению и благоустройству, строительству новых домов и торговых центров.

В этом году в Бекабаде строятся два семиэтажных дома по 42 квартиры. В 2018 году планируется возведение еще 10 таких домов. Президент дал поручения по строительству ежегодно 1200 многоэтажек и частных домов на 2 сотках земли по типовому проекту. Они будут выдаваться в ипотеку работниками Узбекского металлургического комбината и Бекабадского цементного завода на льготных условиях.

По данным УзА, Президент распорядился создать вокруг этих домов парки и построить социальные объекты по обслуживанию населения. Здесь, в частности, появятся библиотека, детские сады и спорткомплексы. Новый массив предложено назвать Мустакилликнинг 27 йиллиги массиви — массив 27-летия Независимости.

Городская центральная больница была построена в 1964 году и требует ремонта. В 2017—2018 годах здесь будут выполнены работы по строительству и реконструкции более чем на 12 млрд сумов. Предусмотрен ввоз медицинского оборудования на 1 млн долларов.



Еще одна инициатива Президента — связать города Бекабад и Ташкент скоростной электричкой, «чтобы было и комфортно, и доступно». Это важно, чтобы люди свободно, а главное безопасно добирались до нужного адреса, отметил Шавкат Мирзиёев. Вдоль пути, по которой будет курсировать электричка, появится необходимая инфраструктура.

Руководитель страны также отметил необходимость скорейшего решения проблем с питьевой водой. Для решения проблем с отоплением в квартирах будут установлены газоотопительные котлы производства СП ARISTON THERMO-UTG. Они будут предоставлены населению на основе льготных кредитов.



Неделей ранее Президент посетил другой город в столичной области — Алмалык. «Алмалык и Бекабад — это города металлургов. Это регионы Ташкентской области с развитой промышленностью. Следовательно, мы должны параллельно развивать два города, сделать так, чтобы живущие там люди были довольны своей жизнью. В этой связи объявляем соревнование между двумя городами по развитию», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«С 1 сентября 2017 года по сентябрь 2018 года мы проследим тенденции развития обоих городов. Это будет здоровая конкуренция между городами, а не между металлургическими комбинатами, в которой будут учтены цены на рынках, условия, создаваемые для жизни горожан. Будут ли задействованы новые предприятия, созданы дополнительные рабочие места — все будет принято во внимание», — отметил глава государства (цитата по УзА).

