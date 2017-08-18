В Алмалыке приготовили рекордный плов

Репетицию приготовления самого большого плова в мире провели в Алмалыке. Организаторы намерены внести рекорд в Книгу Гиннесса в сентябре.

17 августа в Алмалыке Ташкентской области по инициативе телеканала Milliy был приготовлен самый большой плов в Узбекистане. Вес рекордного блюда, зафиксированный экспертами, составил более 6 тонн, сообщили организаторы.

Плов готовился в казане диаметром 4,2 м и объемом почти 8000 л, специально отлитым для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил 7070 кг, глубина — 1 м. Очаг, на котором разместили казан, весил почти 3 тонны.

Для приготовления плова использовались 826 кг говядины, 825,5 кг баранины, 195 кг жира баранины и 1650 кг риса. В казан также положили 2400 кг моркови, 185 кг лука, 350 л растительного масла и 480 кг соли. Все это было заправлено 4,5 кг тмина, 165 кг барбариса, 90 кг гороха и 3 кг черного перца.

Более 50 именитых ошпазов со всего Узбекистана собрались, чтобы приготовить плов. Блюдо размешивали шумовками длиной более 2 м.

Готовый плов раздали гостям мероприятия и более чем 22 тысячам жителей Алмалыка.

В общей сложности над организацией, приготовлением и раздачей плова работали 150 человек разных профессий.

По данным телеканала Milliy, это была репетиция приготовления самого большого плова в мире. Официальная попытка установить мировой рекорд и внести его в Книгу рекордов Гиннесса состоится 8 сентября в рамках Фестиваля традиционной культуры «Узбегим», который пройдет в честь первой годовщины со дня основания телеканала. Для регистрации рекорда ожидается приезд представителей Книги рекордов Гиннесса.



