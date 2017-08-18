Дни открытых дверей пройдут в английской гимназии New Tone

Английская гимназия New Tone — это негосударственная общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка, которая открывается осенью этого года. 25 и 26 августа пройдут Дни открытых дверей, на которых в 10:00, 13:00 и 17:00 состоятся встречи с учителями, где любой желающий сможет задать интересующие вопросы.

На сегодняшний день в Ташкенте существует множество частных школ, которые обладают определенными преимуществами перед обычными школами. Что же делает гимназию New Tone такой особенной? В первую очередь ее цель — сделать культурное пространство других стран доступным для учеников. В New Tone изучается не только английский, но и французский язык. Большое внимание уделяется изучению математики. Детям уже со второго года обучения доступно участие в международных олимпиадах, которые проходят в странах СНГ и Европы.

В школе New Tone количество учеников в классе ограниченно до двадцати, что, безусловно, является огромным преимуществом перед многими обычными школами. Данное ограничение позволяет уделять гораздо больше внимания каждому ребенку. Как результат — дети быстрее усваивают учебную программу. Занятия длятся с 8:30 до 18:00, что очень удобно для работающих родителей. Основные уроки проводятся по программе, соответствующей Государственным стандартам образования, после чего учеников ждет множество внеклассных занятий: дополнительные занятия, различные кружки и спортивные секции.

Современные классы, индивидуальные на каждый класс уборные, столовая, места для отдыха и спортивные площадки сделают пребывание ребенка в школе наиболее комфортным. Все это время ученики находятся под контролем с соблюдением всех норм безопасности. Для этого создана специальная система видеонаблюдения для охраны и руководства.

При гимназии New Tone также открывается детский сад, который с двухлетнего возраста подготавливает ребенка к дальнейшей насыщенной и интересной учебе в школе. Особенностью обучения в детском саду при гимназии является билингвальное обучение (русский и английский языки). Дети открыты новому, у них нет барьеров и стереотипов. Иностранный язык выступает в своей естественной роли — средства общения и приобщения к новым знаниям, он объединяет взрослых и детей в процессе познания нового об окружающем мире.

Гимназия New Tone может стать верным выбором для родителей, которые задумываются о том, чтобы их ребенок получал образование европейского уровня в атмосфере творчества и комфорта. До конца лета идет набор учеников с 1-го по 4-й класс включительно на 2017−2018 учебный год. Дети возрастом от 5,5 до 6,5 лет определяются в нулевой класс. Набор в детский сад открыт для детей от двух лет. Для детей из одной семьи предусмотрены скидки при оплате за обучение. Скидки также действуют при оплате обучения за год.

Справки по телефонам: (+99899) 833−85−71, (+99871) 283−37−61, (+99871) 283−37−60.

Адрес: ул. Фидоийлар, 28А. Ориентир: TIS, Мирабадское РУВД.

Сайт: new-tone.uz

Facebook: fb.com/newtone.school.uz

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