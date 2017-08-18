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Фото: guvd.uz

Более 90 разыскиваемых лиц задержаны в столице

С 30 июля в Ташкенте задержаны 90 лиц, скрывавшихся от органов следствия и суда.

Сегодня, 14:14   Общество  

С 30 июля в Ташкенте в ходе мероприятия «Чистка-антитеррор», проводимого в преддверии празднования 26-летия независимости Узбекистана, были задержаны 90 лиц, скрывавшихся от органов следствия и суда за совершенные преступления. Об этом на своем сайте сообщило ГУВД столицы.

За прошедший период в городе было проверено свыше 475,5 тысячи квартир (также проверяются подвалы и чердаки жилых домов), частных домов, организаций, учреждений и других объектов.

Выявлено 44 факта преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изъято более 6,9 кг наркотических веществ. Кроме того, установлено 16 фактов притоносодержания и сводничества, а также 2 факта незаконного хранения огнестрельного оружия.

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности населения в махаллях, организациях и образовательных учреждениях проведено 1023 встречи. В жилых массивах и махаллях дополнительно установлено 354 камер видеонаблюдения, 209 квартир взяты под охрану Управлением охраны при ГУВД.

Текст: «Газета.uz»      3 835
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