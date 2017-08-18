Fratelli Casa: «Нас создало время и наши верные покупатели»

За последнее время рынок Узбекистана заполнился различными брендами одежды, как национальными, так и зарубежными. Сегодня многочисленные торговые центры и магазины предлагают на выбор покупателя сотни видов моделей одежды, среди которых свою нишу постепенно занимают отечественные изделия.

Но всегда ли было так? Был ли такой выбор, например, более 10 лет назад?

Постсоветское время было беспощадным к локальным заводам, которые в короткий срок после развала СССР потеряли всевозможные заказы, их специалисты и рабочие остались без работы, оборудование простаивало и было распродано мелким цехам, а инфраструктура пала. Начался бум импорта китайских и турецких товаров, а на местных производителей мало кто обращал внимание.

Ответ очевиден: китайские и турецкие изделия расходились со скоростью спортивного болида, а темпы производства отечественной продукции измерялись шажками младенца.

Как говорится, дорогу осилит идущий, и этому примером служит четко разработанная стратегия развития современного бренда одежды из Узбекистана Fratelli Casa.

Бренд Frаtelli Casa, в переводе с итальянского означающий «Дом братьев», основали родные братья Шерзод и Шохрух в 2006 году в Ташкенте. Такое имя бренду было дано не зря: назови свой бренд на узбекском языке, и провал был бы обеспечен, так как имя являлось тем маяком, на которое покупатель в то время обратил бы внимание. Далее нужно было работать над качеством, ассортиментом, а в последующие годы и над самой системой работы с покупателем.

Сегодня «узбекский итальянец» смог добиться неплохих результатов: мужские и женские изделия одежда для всех четырех сезонов года, более 200 моделей в год, разновидность тканей, постоянная работа над качеством, но самое главное, как говорят основатели Fratelli Casa, организована работа со своим потребителем.

Последний пункт является для этого бренда самым важным, ведь умение слушать потребителя и ведение конструктивного диалога могут принести свои плоды. Fratelli Casa смог построить крепкий мост отношений со своими потребителями, которые в первую очередь ценят бренд за то, что он думает об их выгоде. Неважно, какие инвестиции вкладываются, важно то, насколько глубоко удается почувствовать своего потребителя, который потом может превратиться в покупателя.

Но что же такого интересного смог сделать этот бренд?

Одной из больших отличительных способностей Fratelli Casa стало то, что бренд смог популяризовать национальные узоры и перевести их на обычную одежду — женские кофточки, толстовки, брюки и платья с необычайно красивыми принтами иката и сюзане по доступным ценам.

Они стали частью гардероба наших модных соотечественниц и прекрасным решением в качестве подарков для друзей наших сограждан, живущих в различных странах мира.

А прямые звонки от узбекистанцев и студентов, живущих и учащихся за границей с просьбой отправить им тот или иной комплект одежды, а также футболки с принтами UZB или UZBEKISTAN стали еще одним немаловажным фактором успешной стратегии работы с потребителем.

Совсем недавно дизайнерами Fratelli Casa для особой аудитории и теперь нового сегмента бренда был предложен ряд моделей Plus Size — большие размеры. Были выпущены кофточки, футболки, платья, модельный ряд которых будет пополняться и осенью.

А что насчет не менее стильной и простой прикрытой одежды? Интерес аудитории однозначно повысился, когда в магазин бренда были поставлены платья с длинными рукавами, что не могло не повлиять на имидж и популярность бренда среди тех, кто одевается в таком стиле.

Это еще малая часть всего модельного ряда, который в последующем будет расширяться.

Вступление в международную среду онлайн-торговли

Необходимо отметить, что с августа 2017 года некоторые виды кофточек с национальными узорами можно приобретать онлайн через интернет-магазин на Ebay, а в скором будущем планируется размещать эти изделия и на Alibaba.com.

«Умная» одежда

Дизайнеры Fratelli Casa скоро начнут работу с одним из технических вузов страны по созданию «умной» одежды, владельцу которой в процессе ношения будет предоставлена возможность получать определенную информацию по состоянию тела. Далее запланирована совместная работа с одной из российских компаний, работающих в сфере информационных технологий, в результате которой у бренда появится электронное стационарное табло, которое сможет вести интерактивную «беседу» с посетителями магазина. Но и это еще не все.

Осенняя презентация

В начале осени планируется предоставить публике модельный ряд одежды, который будет разработан с несколькими отечественными звездами спорта и шоу-бизнеса. И это, как считает руководство компании, новая страница в истории бренда.

Однако даже все перечисленное, как говорят основатели бренда, не имеет столь важного значения, как системная работа с потребителем. Самым важным фактором для дальнейшего развития бренда является открытость Fratelli Casa к диалогу с потребителем. И это не только на словах. Доказательством тому является факт, что на странице в Facebook и Instagram «отечественный итальянец» достаточно часто ведет свои публикации под названием «День конструктивной критики». Смысл такой политики заключается в ведении открытых обсуждений и принятии решений по всем случаям брака изделий бренда после ношения и стирки. Это является важнейшим элементом для развития и обретения доверия со стороны покупателей, которые после таких обсуждений становятся верными друзьями и адвокатами бренда.

Действующие скидки

В настоящее время в фирменных фирменных магазинах Fratelli Casa действуют скидки 40% на всю летнюю коллекцию одежды. А если снять скриншот с этой статьи, прийти в магазин и показать его сотрудникам, то можно получить дополнительную скидку 10% к действующей в 40%. Таким образом читатели «Газеты.uz» смогут купить продукцию Fratelli Casa за половину цены.

Серийная продукция Fratelli Casa реализуется в различных магазинах-партнерах в Самарканде, Бухаре, Навои, Андижане, Коканде, а также в Ташкенте. Также у бренда есть два фирменных магазина в Ташкенте, которые реализуют эксклюзивную линейку одежды.

Адреса магазинов:

Торговый Центр Mixmarket, 2-й этаж. Ориентир: торгово-развлекательный центр Parus

Телефон: (+99890) 902−94−19.

Телефон: (+99890) 902−94−19. ТРК Next, 2-й этаж, магазин №217

Телефон: (+99890) 351−94−19.

Facebook: fb.com/fratellicasa

Instagram: @fratellicasa

Telegram: @fratellicasa

На правах рекламы. Товары сертифицированы.