Среди жертв и пострадавших в результате терактов в Каталонии узбекские граждане не значатся.

По предварительной информации посольства Узбекистана в Мадриде, среди жертв и пострадавших в результате терактов 17 августа в Каталонии (Испания) узбекские граждане не значатся. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

Посольство поддерживает контакты с Министерством иностранных дел и другими государственными структурами Испании.

В результате наезда фургона на толпу людей в Барселоне погибли 13 человек и более 100 получили ранения. Позднее фургон въехал в группу людей в Камбрильсе — в 120 км от Барселоны, пострадали 6 человек. В Альканаре в среду и в четверг прогремели два взрыва, в них погиб 1 человек и более 10 пострадали.