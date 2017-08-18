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Бекабадский район. Яндекс.Карты.

Шавкат Мирзиёев посещает Бекабад

Президент Узбекистана посещает Бекабад. Поездка началась с визита на «Узметкомбинат».

Сегодня, 12:57   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 августа совершает поездку по городу Бекабаду в Ташкентской области, сообщило УзА.

Визит начался с посещения Узбекского металлургического комбината — одного из крупнейших производственных объектов страны. Президент ознакомился с новыми крупными проектами, намеченными к запуску на комбинате.

Предприятие было создано в 1944 году, здесь перерабатываются лом и отходы черных металлов, выпускается готовая прокатная продукция, эмалированная посуда и другие товары народного потребления.

Далее глава государства пообщался с жителями махалли «Пахтакор» и ознакомился с деятельностью товарищества частных собственников жилья «Металлург-мадад».

Текст: «Газета.uz»      2 363
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