Шавкат Мирзиёев посещает Бекабад

Бекабадский район. Яндекс.Карты.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 августа совершает поездку по городу Бекабаду в Ташкентской области, сообщило УзА.
Визит начался с посещения Узбекского металлургического комбината — одного из крупнейших производственных объектов страны. Президент ознакомился с новыми крупными проектами, намеченными к запуску на комбинате.
Предприятие было создано в 1944 году, здесь перерабатываются лом и отходы черных металлов, выпускается готовая прокатная продукция, эмалированная посуда и другие товары народного потребления.
Далее глава государства пообщался с жителями махалли «Пахтакор» и ознакомился с деятельностью товарищества частных собственников жилья «Металлург-мадад».
Сегодня, 13:07
Сегодня, 09:00