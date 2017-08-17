Узбекистан намерен развивать паломнический туризм

Фото: Мукимжон Кадыров / УзА
Президент Узбекистана постановлением от 16 августа утвердил программу первоочередных мер по развитию туризма на 2018−2019 годы, нацеленную на доступность поездок в Узбекистан, развитие туристской инфраструктуры и создание новых объектов туризма.
Документом предусмотрены меры по формированию перечня стран, для граждан которых с 1 января 2018 года будет упрощен визовый режим.
Поставлена задача привлекать туристов к паломническому туризму (зиёрат) к святым местам в Узбекистане с решением логистических вопросов, включая организацию чартерных рейсов.
Предложения по упрощению визовых процедур и организации паломнического туризма для иностранных туристов будет регулярно вносить постоянно действующая рабочая группа исходя из динамики развития двусторонних отношений с другими странами, конъюнктуры мирового рынка туризма и складывающейся международной и региональной обстановки.
Программой планируется строительство зон отдыха в городе Ханабаде Андижанской области, пяти новых зон отдыха на берегах Айдар-Арнасайских озер в Фаришском и Арнасайском районах Джизакской области, четырехзвездочных гостиниц в Шахрисабзе и Карши Кашкадарьинской области.
Гостиничный комплекс будет построен на территории горного массива Чимган Бостанлыкского района Ташкентской области. На южных берегах озера Тудакуль организуется пляжная инфраструктура для внутреннего туризма, а на берегах озера Айдаркуль в Навоийской области — для иностранных туристов.
Туристские зоны, по аналогии с Бухарой и Самаркандом, будут созданы в Ташкенте, Ургенче и Фергане, а в Бостанлыкском районе Ташкентской области сформируются горные кластеры.
При Кабинете Министров образован Координационный совет по развитию туризма для системного контроля за ходом реализации программы, координации деятельности министерств и ведомств по ее реализации, оперативного рассмотрения и решения вопросов, препятствующих развитию сферы туризма в республике.
Будет внедрена практика выделения субъектам предпринимательства долгосрочных кредитов (до 15 лет) на строительство новых и модернизацию существующих гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры, включающая, в том числе, предоставление гибких условий погашения кредита и процентов с учетом капиталоемкости и сезонной загруженности гостиниц;
До 1 января 2022 года гостиницы освобождаются от уплаты единого социального платежа с фонда оплаты труда квалифицированных иностранных специалистов, привлеченных в качестве управленческого персонала, а также доходы квалифицированных иностранных специалистов, приглашенных в качестве управленческого персонала гостиниц, — от налога на доходы физических лиц.
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