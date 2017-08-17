Президент Узбекистана принял министра обороны Казахстана

Узбекистан и Казахстан нацелены на развитие взаимодействия между оборонными ведомствами в сфере промышленной кооперации и подготовки военных кадров.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа принял министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова, находящегося в стране с официальным визитом, сообщается на сайте телеканала «Узбекистан 24».

Приветствуя гостя, глава государства отметил «динамично развивающееся плодотворное сотрудничество между двумя странами». Подчеркивалось, что благодаря регулярным контактам на высшем и высоких уровнях наблюдается активизация взаимодействия по всем направлениям.

В качестве «важного и перспективного направления» двусторонних отношений названо военное и военно-техническое сотрудничество. В ходе беседы рассмотрены вопросы развития эффективного взаимодействия между оборонными ведомствами двух государств, в том числе в сфере промышленной кооперации и подготовки военных кадров.

Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков выразил благодарность Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за теплый прием и передал приветствия и наилучшие пожелания от имени главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.



Он подчеркнул заинтересованность и готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства в военной и военно-технической сферах.