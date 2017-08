Кипрский международный университет приглашает студентов

Сентябрь не за горами, и многие абитуриенты решают где продолжить свое обучение так, чтобы это было интересно, недорого, а самое главное качественно.

Образование на Кипре — отличная альтернатива для тех, кто хочет продолжить свое обучение заграницей.

В экономике Кипра высшее образование является важной составляющей, и именно поэтому высшие учебные заведения страны отвечают высочайшим международным требованиям. Самыми популярными специальностями среди приезжих студентов здесь являются: туризм и менеджмент отельного и ресторанного бизнеса. Это объясняется тем, что курорты Кипра, отели и рестораны славятся своим высококлассным сервисом. Теплые климатические условия и спокойный ритм жизни, доброжелательное население и практически полное отсутствие преступности, сравнительно невысокие цены на качественное образование — все эти факторы превратили Кипр в прекрасное место для отдыха, а также для получения образования.

Сами вузы часто помогают учащимся найти бюджетное жилье, а у больших учреждений есть собственные общежития. Количество мест в таких хостелах небольшое, поэтому вузы и помогают своим учащимся подыскать скромное жилье.

На Кипре активно действуют правительственные программы финансовой помощи студентам из других стран, посредством которых можно получить существенные скидки на обучение и стипендии. К примеру, такая программа может сделать обучение для студентов на 30−50% дешевле.

В этом ключе, Cyprus International University идеально подходит для получения высшего образования. Данный университет как раз то место, где студент сможет получить образование по международным стандартам и окончить университет с двойным дипломом.

Статус университета позволяет Cyprus International University осуществлять многопрофильную подготовку всех академических уровней (бакалавриат, магистратура) по таким направлениям, как инженерия, экономика и менеджмент, изобразительное искусство, коммуникации, гуманитарные науки, юриспруденция, педагогика, сельское хозяйство, фармацевтика.

Респектабельность Кипрского международного университета не вызывает сомнений: он аккредитован, вуз входит в такие организации, как European Association for International Education, European Council for Business Education, Higher Education Planning, International Association for Computer Information Systems, International Council of Hotel, Restaurant and Institutional Education, National Recognition Centre for the United Kingdom. Вуз включен во Всемирный список университетов ЮНЕСКО. Желающих поступать в Кипрский международный университет порадует и материальная сторона вопроса, так как иностранным студентам здесь гарантированы скидки. В этом году скидка составляет 50%.

Студенты CIU имеют возможность обучаться последний год в одном из двух университетов Великобритании и получить сразу два диплома.

Ко всем вышеперечисленным преимуществам Кипрского международного университета можно добавить и то, что здесь действует программа двойного диплома, в соответствии с которой студенты CIU имеют возможность обучаться последний год в одном из двух университетов Великобритании — University of Wolverhampton и Univeristy of Sunderland.

Библиотека и информационный центр открыты для всех студентов Кипрского международного университета и предоставляют возможность доступа к новейшим изданиям и последней информации, связанных со специальностью и спецификой обучения каждого студента. В библиотеке созданы благоприятные условия для самостоятельной работы студентов, также к их услугам предлагается аудио, видео и копировальная техника и большой компьютерный центр.

Представитель Кипрского международного университета специально прибудет в Ташкент, чтобы отобрать лучших кандидатов.

Представители университета проведут семинары и собеседования 18−19 августа в 14:00 в учебном центре RIKS.

Количество мест ограничено до 50 человек. Для участия требуется регистрация.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: (+99871) 120−55−45, 120−55−65.

Адрес: ул. Ойбек, 18, Бизнес-центр Atrium

Telegram: @educationvoyage

На правах рекламы.