Госкомконкуренции выставил на торги 15 объектов недвижимости в Ташкенте

Фото: toshkent.uz
15 объектов недвижимости из числа государственных активов в Ташкенте выставил на публичные торги Государственный комитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.
В их числе — гостиница «Саёхат» (стартовая цена — 28,6 млрд сумов), фабрика «Истирохат» (20,6 млрд сумов), два комплекса торговли и услуг и другие.
Предприниматели, желающие приобрести недвижимость, должны предложить на торгах наибольшую цену, принять обязательство внести максимальные инвестиции и создать рабочие места.
Перечень государственных активов, выставленных на продажу, с ценой и фотографиями опубликован на сайте хокимията Ташкента.
Как сообщили «Газете.uz» в городской администрации, часть средств, вырученных от продажи, будет направлена на ремонт дорог в столице.
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