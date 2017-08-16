Госкомконкуренции выставил на торги 15 объектов недвижимости в Ташкенте

Гостиница «Саёхат», фабрика «Истирохат» и еще ряд государственных активов выставлены на публичные торги.

15 объектов недвижимости из числа государственных активов в Ташкенте выставил на публичные торги Государственный комитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

В их числе — гостиница «Саёхат» (стартовая цена — 28,6 млрд сумов), фабрика «Истирохат» (20,6 млрд сумов), два комплекса торговли и услуг и другие.

Предприниматели, желающие приобрести недвижимость, должны предложить на торгах наибольшую цену, принять обязательство внести максимальные инвестиции и создать рабочие места.

Перечень государственных активов, выставленных на продажу, с ценой и фотографиями опубликован на сайте хокимията Ташкента.

Как сообщили «Газете.uz» в городской администрации, часть средств, вырученных от продажи, будет направлена на ремонт дорог в столице.