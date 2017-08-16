АГМК направит 420 млн долларов на освоение нового месторождения

На новом месторождении Алмалыкского горно-металлургического комбината будет добываться до 2 миллионов тонн руды в год.

Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) направит дополнительно 420 млн долларов в расширение ресурсной базы. Постановление об этом 15 августа подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв.

Средства будут направлены на освоение месторождения «Ешлик II» (прежнее название «Кызата») в Пскентском районе Ташкентской области.

Проект предусматривает разработку месторождения подземным способом с производительностью по добыче руды до 2 миллионов тонн ежегодно и выходом на проектную мощность в 2023 году. Также предусматривается строительство автодорог, двухцепной линии электропередач 35/6 кВ, подстанции, погрузочно-разгрузочной эстакады, компрессорной станции и других объектов инженерной инфраструктуры.

Финансирование проекта планируется осуществлять за счет кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в объеме 350 миллионов долларов, банков «Ипотека-банк» и «Асака» и собственных средств АГМК.

11 августа Шавкат Мирзиеёв принял участие в церемонии начала освоения медного месторождения «Ешлик I» (ранее «Дальнее») в Ташкентской области. По данным АГМК, разработка этого месторождения предусматривает добычу открытым способом до 28 миллионов тонн руды в год. Срок реализации — 2017−2028 годы.