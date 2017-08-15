Интервью. Элбек Шукуров: «Направим энергию в культуру, спорт и социальный бизнес»

Председатель Ташкентского городского кенгаша Союза молодежи Узбекистана Элбек Шукуров в интервью «Газете.uz» рассказал, как организация будет работать со столичной молодежью, а также о депутатской деятельности, своем профессиональном выборе и источниках вдохновения.



Трудовую деятельность начал в 2005 году в Общественном движении молодежи «Камолот», занимал в нем различные должности, в том числе председателя Ташкентского городского Кенгаша. В 2009 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет. В 2014-м избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса, является членом Комитета по бюджету и экономическим реформам. С марта 2017-го — заместитель председателя Либерально-демократической партии Узбекистана по вопросам молодежи. С июля 2017 года — председатель Ташкентского городского Кенгаша Союза молодежи Узбекистана, советник хокима города по вопросам молодежи.

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Текстовая версия интервью

— В раннем юношеском возрасте Вы примкнули к общественному движению молодежи «Камолот». Чем привлекла эта деятельность?

— В то время у меня было много энергии, хотел постоянно над собой работать. При этом хотелось трудиться там, где комфортно, удобно, весело. Меня увлекла работа в ОДМ «Камолот», там как раз было комфортно, интересно участвовать в социальных проектах и вообще в жизни молодежи. Работал на разных уровнях, от района до республики, потом руководил городским кенгашем «Камолота», потом избирался в Законодательную палату. И вот спустя некоторое время я вернулся к любимой работе — работе с молодежью.

— Смогли ли Вы удовлетворить там свои карьерные амбиции?

— Когда работаешь в молодежной организации, выявляются определенные таланты, лидерские качества, организаторские, ораторские способности. В дальнейшем это помогло и в работе с молодежью, и в период избирательной кампании, и в парламенте.

— Что же сегодня нужно молодежи?

— Постоянно работаю над этим вопросом. В каждом регионе молодежь разная. В Ташкенте молодые люди сейчас больше, чем пять лет назад, хотят участвовать в социальной жизни, реализовать проекты. Нужно трудоустройство молодежи. Иногда замечаю, что особенно в столице хотят все и сразу: комфортный офис, служебная машина, высокая зарплата, продвижение. Но нужно понимать, что это все достигается постепенно.



Каким должен быть молодежный союз, чтобы молодежь шла за ним? Во-первых, не принудительный порядок, что когда-то делали в «Камолоте», а добровольный. Во-вторых, быть модным, охватывать различные сферы, то, что нужно молодежи.

Молодые люди интересуются всем: спортом, искусством, культурой. Когда-то было актуально только футболом заниматься, теперь молодежь увлекается экстремальными видами спорта. Новое, что в мире становится востребованным, нужно ориентировать на свою молодежь. Нужно учитывать специфику и менталитет нашей страны, молодежи.

— Многие хотят уехать на учебу за рубеж и, возможно, трудоустроиться там. Это проблема утечки мозгов.

— Получить качественное образование за рубежом — классно. Если завтра этот студент вернется, будет грамотным специалистом с хорошим образованием, международным опытом. Но при этом есть проблема — эти люди недостаточно информированы о том, что происходило в Узбекистане за год-два, пока они учились в другой стране. В этом у нашей молодежной организации тоже должна быть своя роль, надо заниматься той молодежью, которая учится за рубежом. Оканчивая вуз за рубежом, молодые люди должны видеть, какие возможности работать по своей специальности есть у нас в стране. За последние полгода можно заметить, что у молодежи есть возможности не только в сфере бизнеса. Вспомните недавние назначения — совсем молодым дается возможность проявить себя на высоких постах. Не только заработок, но и карьерные амбиции важны для каждого. Нужно, чтобы молодые люди видели, что в Узбекистане возможно сделать карьеру, о которой они мечтают с детства. Это реально благодаря привилегиям, возможностям, вниманию, уделяемому молодежи Президентом. Мы страна молодежи, у нас она составляет 64% населения. Строя определенную политику, нужно опираться на мировоззрение молодежи.



— Какие у Вас планы на посту председателя Союза молодежи Ташкента?

— Каждый день встречаюсь с молодыми людьми, беседую. Не хочу повторять прежние ошибки. Проработав два года в Законодательной палате, я имел возможность наблюдать со стороны, как вело работу ОДМ «Камолот». Мы тогда выбрали самую «комфортную» часть молодежи — активных, одаренных. С ними, конечно, тоже нужно вести проекты, но группа риска — это неорганизованная молодежь, не трудоустроенная, менее активная. В планах усилить работу с ней, трудоустройство, привлечение в спортивные и другие кружки по интересам. Самое главное, что я заметил: любые мероприятия наши разрабатывались так — соберемся 3−4 человека, в своих стенах, и начинаем придумывать проекты, не учитывая специфику области, района. В отдаленных местностях эти проекты обретали форму лекции, где-то в колледже собирали ребят и что-то объясняли. В большинстве случаев мы не изучали их проблемы, чего они хотят, специфику района. Качество мероприятий снижалось именно из-за этого.

Планируем создать в Ташкенте технопарк, куда будем привлекать предпринимателей со своими проектами. Если предприниматель создаст 80−100 рабочих мест для не трудоустроенной молодежи, ему будет бесплатно предоставлено помещение для бизнеса, в основном, в сфере услуг, будут и льготные кредиты.

Еще хотим в Ташкенте создать центр экстремального спорта, а также своего рода «школы выживания» — школы экстремального туризма. Энергичная молодежь порой попадает и под плохое влияние, поэтому нужны занятия в спортивных кружках, направить этот пыл в это положительное русло — спорт.

— Кто будет участвовать в деятельности Союза молодежи?

— Каждый гражданин Узбекистана, больше никаких требований нет. Не будем насильно привлекать в ряды членов Союза молодежи. Молодые люди, вступая в Союз молодежи, будут получать значки или бейджи, какие-то знаки отличия. Думаем о разработке некоего кодекса чести членов Союза молодежи. В планах работа не только с молодежью, но и с детьми. Воспитание чувства ответственности, патриотизма, любви к семье начинается с детского возраста. Как только человек начинает себя осознавать, нужно развивать патриотизм. Нужно учить детей рисовать наш флаг, нужно выезжать всей семьей в горы, чтобы дети видели родную природу и любили ее. Если дарить детям не только игрушки и книги, но и домашних животных, в детях будет расти ответственность, любовь к живому существу. Она перерастает в любовь к окружению, родине. Это важный механизм, потом с детьми будет легче работать.

— Порой патриотизм ассоциируется с отсутствием критики общественных процессов, событий в политике, экономике, то есть нужно промолчать, перетерпеть, потому что мы «патриоты».

— Нет страны, в которой нет проблем.



Если видишь проблему и проходишь мимо, — это не патриотизм. Патриотизм — это когда ты чувствуешь ответственность и хочешь проблему исправить. Не патриотично кричать о проблеме — кричать везде и на всех, троллить в интернете, но самому ничего не делать.

— В каких сферах общественной жизни молодежь должна принимать более активное участие? Что для этого нужно?

— Нам нужно думать об экономике, нужны высококвалифицированные экономисты. Очень важна и социальная сфера. Сегодня молодежи нужно делать шаги в социальном бизнесе.

— Есть ли примеры зарубежных молодежных организаций, на чей опыт мог бы опираться Союз молодежи?

— Мы изучали зарубежный опыт, исходя из нашего менталитета и культуры, рассматривали и брали отдельные элементы. Я не могу сказать, что Союз молодежи схож с какой-то организацией за рубежом.

— Сохранятся ли в Союзе молодежи льготы в оплате обучения для отслуживших в Вооруженных Силах?

— Хорошие проекты из прошлого опыта, конечно, останутся. Эта льгота тоже останется, думаю. Был проект для молодых семей — теперь будем называть «дома молодежи» или «дома молодых семей», он тоже сохранится.



— Как преподаватель я сталкивалась с тем, что студенты просили поставить им «пять» или «четыре», потому что от этого зависело, поможет ли «Камолот» с оплатой контракта.

— Конечно, льготы предполагаются для общественно активной, хорошо учащейся молодежи. То, что система буксует в отдельных вузах, это проблема комиссии, которая эти льготы дает. Хорошо, что Вы затронули этот вопрос, я внесу его в рабочий план. Можно выработать рекомендации для комиссий, на что обратить внимание, и они заработают во всех вузах.

— Что повлияло на Ваш профессиональный выбор?

— В первый год я не смог поступить в институт, на второй год поступил. Тогда уже работал в «Камолоте» и решил бросить работу, чтобы усиленно учиться. Приехал к хокиму Юнусабадского района попрощаться, но не застал его. Мы стояли на улице с начальником службы охраны хокимията и разговаривали, тут подошел парень и спросил, можно ли устроиться охранником. В разговоре выяснилось, что он окончил магистратуру. Почему же хотел устроиться охранником? Тяжело найти работу с хорошей зарплатой, а у охранника зарплата высокая (тогда были частные охранные службы). Ему надо было семью кормить, поэтому решил пока поработать так, а потом уже по специальности. И я задумался: у меня есть работа, которую люблю, и, если брошу ее, смогу ли через четыре года найти такую. И тогда решил не прощаться, а попросить, чтобы дали возможность и учиться, и работать. Хоким с удовольствием отозвался на мою просьбу, и я работал и учился. Так я остался на этой работе — с молодежью.



В Юнусабадском районе мы посещали два детдома, дарили подарки, организовывали для детей концерты, привлекали артистов. Дети радовались этому, но все же, когда ты видишь детские глаза, которые нельзя разбудить, потускневшие… Чувство, что ты даришь хоть какую-то радость, не оценить деньгами, оно дает энергию на год.



— Что побудило баллотироваться в парламент?

— Это была моя детская мечта. Партия пригласила избираться в парламент, я же выражал сомнения — еще молодой, люди должны узнать меня, чтоб проголосовать за меня. У меня были хорошие, достойные соперники. Друзья помогли в организации предвыборной кампании, это был большой опыт. В тот год всего 2−3 человека использовали этот метод — соцсети, Facebook, — я каждый день проводил там часы. Около 1400 вопросов и предложений я получил за полтора месяца и ответил на 90% из них.

— После избрания Вы были так же активны в Facebook?

— Нет, гораздо менее активным, и мне стыдно. Я прошу прощения у избирателей. Здесь нет оправданий. Обещаю эту страницу не забрасывать — я и сегодня являюсь депутатом и буду вести ее активнее. Уверен, что в следующую избирательную кампанию многие кандидаты будут использовать соцсети.

— Достаточно ли у депутатов данных законом полномочий для защиты интересов избирателей?

— Достаточно. На последнем заседании парламента Президент поставил задачи, дал напутствия. Все полномочия созданы законом, поставлена отчетность исполнительной власти парламенту.

Нам, депутатам, нужно больше работать — уметь ставить задачи органам исполнительной власти. Не все это могут. Нужно поработать над подзабытым механизмом: каждый хоким должен отчитываться, а народ должен оценивать, будет он завтра хокимом или нет. В этом смысле депутаты парламента должны быть связующим звеном, которое все это будет контролировать. Где-то быть храбрее, инициативнее.

Во многих случаях это касается отношений некоторых хокимов районов с депутатами. Я видел в регионах: один хоким понимает политику Президента, отвечает на депутатский запрос своевременно, четко. А другой пытается увиливать, отписываться. Этот механизм должен работать с двух сторон.

— Кто или что Вас вдохновляет?

— Мне везло с наставниками, руководителями, это чуткие люди, которые хорошо ко мне относились. Вдохновляет также каждая встреча с руководителем страны, его напутствия, те задачи, которые он ставит. И еще вдохновляют дети. Хочу оставить после себя след, чтобы дети могли гордиться.

Беседовала Нозима Давлетова.



«Газета.uz» в рамках рубрики «Интервью» привлекает к диалогу на актуальные темы экспертов и государственных деятелей Узбекистана.

«Газета.uz» благодарит гостиницу Hyatt Regency Tashkent за помощь в проведении интервью.