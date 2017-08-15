Министром юстиции назначен Русланбек Давлетов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 14 августа назначил новым министром юстиции Русланбека Давлетова, с января работавшего первым заместителем государственного советника Президента по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.

На посту министра Русланбек Давлетов сменил Музрафа Икрамова, который другим указом главы государства назначен председателем Счетной палаты. Он руководил Министерством юстиции с февраля 2015 года.

Напомним, Русланбек Давлетов ранее занимал должность первого заместителя министра юстиции. Является выпускником четырех высших учебных заведений, в том числе Университета Варвик в Великобритании.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности ведущего специалиста Государственного комитета по демонополизации и развитию конкуренции. Позднее работал в должности главного специалиста, исполняющего обязанности начальника отдела данного комитета.

В 2004—2012 годах был ведущим специалистом, главным специалистом Управления правовой экспертизы и международных договоров Кабинета Министров, в 2012—2014 годах — заместителем директора, и. о. директора Исследовательского центра по демократизации и либерализации судебного законодательства, обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде.

В 2014—2016 годах был заведующим сектором по координации деятельности структур Сената и Законодательной палаты Службы сотрудничества с Олий Мажлисом, политическими и общественными организациями Аппарата Президента.