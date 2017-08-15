Вспышка газа произошла в Кашкадарьинской области

При переливании пропана в Кашкадарьинской области произошла вспышка газа, пострадал человек.

15 августа в 00:25 часов во время переливания сжиженного пропана из бака грузовика ЗИЛ в резервуар автомобиля MAN произошла вспышка газа, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Инцидент случился на территории крытого автогаража, принадлежащего компании «Жанубгаз», на 6−7-м км автодороги «Карши-Бешкент» Каршинского района Кашкадарьинской области.

Помощник водителя грузовика получил ожоги и был доставлен в центр экстренной медицинской помощи в Карши.