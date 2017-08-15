Вспышка газа произошла в Кашкадарьинской области

Фото: Facebook
15 августа в 00:25 часов во время переливания сжиженного пропана из бака грузовика ЗИЛ в резервуар автомобиля MAN произошла вспышка газа, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
Инцидент случился на территории крытого автогаража, принадлежащего компании «Жанубгаз», на 6−7-м км автодороги «Карши-Бешкент» Каршинского района Кашкадарьинской области.
Помощник водителя грузовика получил ожоги и был доставлен в центр экстренной медицинской помощи в Карши.
Сегодня, 12:59
Сегодня, 10:15
Сегодня, 09:00
Вчера, 20:54
Вчера, 18:55
Вчера, 17:14