Жамшид Ходжаев стал первым заместителем председателя Счетной палаты

Указом Президента Узбекистана от 14 августа Жамшид Ходжаев назначен на должность первого заместителя председателя Счетной палаты — начальника Инспекции по контролю за полнотой поступлений в Государственный бюджет Узбекистана.

Жамшид Ходжаев (1979 года рождения) окончил Ташкентский государственный экономический университет и Бирмингемский университет Великобритании. До назначения работал первым заместителем председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности. Работал в банковской системе с 2000 года.