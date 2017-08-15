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Жамшид Ходжаев стал первым заместителем председателя Счетной палаты

Первым заместителем председателя Счетной палаты назначен Жамшид Ходжаев.

Сегодня, 15:46   Политика  

Указом Президента Узбекистана от 14 августа Жамшид Ходжаев назначен на должность первого заместителя председателя Счетной палаты — начальника Инспекции по контролю за полнотой поступлений в Государственный бюджет Узбекистана.

Жамшид Ходжаев (1979 года рождения) окончил Ташкентский государственный экономический университет и Бирмингемский университет Великобритании. До назначения работал первым заместителем председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности. Работал в банковской системе с 2000 года.

Текст: «Газета.uz»      840
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