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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Фото: Тестовый запуск нового воздушного шара прошел успешно

Воздушный шар, планируемый к запуску в день открытия выставки ICTEXPO 2017, был запущен в тестовом режиме.

Сегодня, 20:54   Общество  

Тестовый запуск нового теплового аэростата в Узбекистане прошел 12 августа в районе Чарвакского водохранилища (Бостанлыкский район Ташкентской области).

Корреспондент «Газеты.uz» стал свидетелем успешного взлета и посадки воздушного шара. Однако долгое пребывание в воздухе не представилось возможным из-за сильного ветра. Как объяснил председатель Федерации аэронавтики Тахир Салиев, это была предполетная подготовка, направленная на отработку запуска и освоение технологии контроля.

«Все прошло нормально, с соблюдением всех правил и техник безопасности. Это был тренировочный полет, но начало уже положено. Это станет символом нового времени», — заявил он.

После выставки ICTEXPO 2017 летательный аппарат будет использоваться не только в коммерческих целях, но и для развития воздухоплавания в Узбекистане. «Мы будем осуществлять полеты в горах и других местах, но также продолжим развивать воздухоплавание в республике и осуществлять спортивные полеты. Этот шар привлечет внимание к аэронавтике. Надеюсь, что через год у нас уже будет своя спортивная команда. Область применения шара очень большая, с этим возрастет и туристическая привлекательность Узбекистана», — уверен Тахир Салиев.

Воздушный шар имеет высоту в пятиэтажный дом, а его корзина вмещает четырех пассажиров и пилота. В топливный комплект входят 4 газовых баллона (каждый — вместимостью 80 л пропана), который обеспечивает пребывание в воздухе на целый день.

Первый официальный полет шара состоится 23 августа на открытии детского парка в Учтепинском районе столицы. Воздушный шар также поднимется в небо 19 сентября, в день открытия выставки ICTEXPO 2017, над павильонами Национального выставочного комплекса «Узэкспоцентр».

Стоит отметить, участники ежегодной Национальной выставки информационных технологий ICTEXPO могут забронировать онлайн дополнительные стенды с максимальной площадью от 10 до 40 кв. м в новом тентовом павильоне №5. По последним данным организационного комитета, на 14 августа в павильоне осталось свободных 170 кв. м.

«Газета.uz» — генеральный информационный партнер ICTWEEK Uzbekistan 2017.

Текст: «Газета.uz»      711
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