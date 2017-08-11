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Фото: Мухаммад Амин / УзА

Архивное фото.

Институт физкультуры переедет в Чирчик

Узбекский государственный институт физической культуры расположится в Чирчике. С нового учебного года вуз откроет заочную форму обучения.

Сегодня, 16:24   Общество  

Узбекский государственный институт физической культуры переедет в Ташкентскую область. Вуз будет базироваться в Чирчике, в доме №19 по улице Спортсменов. Об этом говорится в постановлении Президента Узбекистана от 10 августа, сообщила «Norma.uz».

Институту также передаются здания, сооружения и парк Алмалыкского горно-металлургического комбината в этом же городе.

В свою очередь, Чирчикский колледж олимпийского резерва расположится по адресу в доме №14 по улице 50-летия Чирчика.

С этого учебного года в институте физической культуры откроется заочная форма обучения. Членам национальной сборной, кандидатам на членство в сборную, обучающимся в институте также разрешено перейти на заочную форму образования.

Чирчикский промышленный профессиональный колледж прекращает свою деятельность. Его учащиеся и педагогические кадры будут направлены в другие колледжи.

Текст: «Газета.uz»      1 586
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