Институт физкультуры переедет в Чирчик

Фото: Мухаммад Амин / УзА
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Узбекский государственный институт физической культуры переедет в Ташкентскую область. Вуз будет базироваться в Чирчике, в доме №19 по улице Спортсменов. Об этом говорится в постановлении Президента Узбекистана от 10 августа, сообщила «Norma.uz».
Институту также передаются здания, сооружения и парк Алмалыкского горно-металлургического комбината в этом же городе.
В свою очередь, Чирчикский колледж олимпийского резерва расположится по адресу в доме №14 по улице 50-летия Чирчика.
С этого учебного года в институте физической культуры откроется заочная форма обучения. Членам национальной сборной, кандидатам на членство в сборную, обучающимся в институте также разрешено перейти на заочную форму образования.
Чирчикский промышленный профессиональный колледж прекращает свою деятельность. Его учащиеся и педагогические кадры будут направлены в другие колледжи.
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