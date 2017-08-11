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Белковое мороженое Icefit: новый тренд здорового питания

Диетическое мороженое Icefit является вкусным и полезным десертом без вреда для здоровья для взрослых и детей.

Сегодня, 15:30   Общество     на правах рекламы

Высокая калорийность еды — главный враг на пути к построению красивого и привлекательного тела. Обычное мороженое, будучи любимым летним лакомством многих из нас, содержит немало растительных жиров. Поэтому желание утолить жажду мороженым и охладиться знойным летним днем иногда отрицательно влияет на организм.

Диетологи в один голос утверждают, что одна порция стандартного мороженого — настоящая калорийная бомба. Причем калорийность этого лакомства измеряется не столько количеством в нем молока, сколько сахара. Поэтому желающим избавиться от лишних килограммов противопоказано как молочное, так и фруктовое мороженое из-за высокого содержания сахара.

Не отказывать себе в удовольствии, но в то же время перестать набирать лишние килограммы призвано помочь белковое фитнес-мороженое Icefit. Благодаря своему особому составу без жиров и сахара мороженое подходит как для спортсменов, так и для людей, испытывающих проблемы со здоровьем. Его можно употреблять при сахарном диабете, индивидуальной непереносимости сладкого и пищевых жиров.

При этом на вкусовых качествах диетического мороженого это никак не отразилось. Оно такое же вкусное, отлично утоляет жажду в знойный летний день и предлагается с различными вкусами на выбор. Можно забыть о проблемах с лишними калориями и избавиться от назойливой привычки просчитывать, насколько поправились после каждой съеденной порции.

Кроме того, благодаря своему белковому составу фитнес-мороженое Icefit нормализует работу кишечника, стабилизирует обмен веществ и защищает организм от побочного воздействия внешних факторов. Это вкусный и полезный десерт без вреда для здоровья, который понравится как взрослым, так и детям.

В скором времени мороженое Icefit будет доступно в большинстве фитнес-центров Ташкента, а также в супермаркетах.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: (+99890) 351−52−90, (+99899) 890−99−00.

Facebook: fb.com/IceFitTashkent

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