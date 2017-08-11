Систему исполнения наказаний ждут коренные изменения

Деятельность органов внутренних дел Узбекистана в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, будет коренным образом усовершенствована. На это направлено постановление Президента Шавката Мирзиёева от 11 августа.
Документом определены следующие основные направления совершенствования сферы:
Постановлением предусмотрено, что подразделения Министерства внутренних дел, в первую очередь, будут оснащаться за счет продукции, производимой в учреждениях по исполнению наказания, на основе прямых договоров.
Одобрено создание Централизованного фонда Главного управления исполнения наказания (ГУИН) МВД, источниками которого будут отчисления от прибыли, получаемой за счет производственной и сельскохозяйственной деятельности учреждений по исполнению наказания и их организаций, а также оказания ими услуг. Кроме того, одобрено создании в учреждениях по исполнению наказания государственных унитарных предприятий.
Запланировано совершенствование деятельности образовательных учреждений, функционирующих в системе исполнения наказаний, с учетом внедрения в учебный процесс современных инновационных педагогических технологий, а также системы профессиональной подготовки осужденных, не имеющих соответствующей профессии, в первую очередь, среди несовершеннолетних.
б) Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан обеспечить поэтапное внедрение
В деятельность ГУИН, его подразделений и учреждений будет поэтапно внедрена автоматизированная система учета дисциплинарных взысканий, примененных к осужденным. Право внесения изменений в учетные данные будут иметь исключительно органы прокуратуры.
Намечено внедрение современных технических средств надзора и контроля за осужденными и лицами, заключенными под стражу.
Кроме того, будет внедряться система видеоконференции по защищенным каналам связи между ГУИН, его подразделениями и учреждениями, в том числе возможность организации для осужденных дистанционных видеосвиданий.
Учреждения по исполнению наказания и их организации до 1 января 2023 года освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды.
Кабинету Министров поручено до 1 ноября утвердить Программу мер по развитию деятельности учреждений по исполнению наказания на 2018−2022 годы. Она будет предусматривать капитальное строительство и реконструкцию зданий и сооружений учреждений по исполнению наказания, развитие производственных мощностей и техническое перевооружение учреждений по исполнению наказания и их организаций, улучшение мелиоративного состояния земельных угодий учреждений по исполнению наказания.
Предусмотрен поэтапный перевод с 2019 года отдельных статей коммунальных расходов учреждений по исполнению наказания, осуществляющих производственную деятельность, а в дальнейшем и самих учреждений с бюджетного финансирования на полное содержание за счет собственных средств.
МВД поручено до 1 декабря обеспечить оснащение учреждений по исполнению наказания информационными стендами и другими техническими средствами для ознакомления с порядком и условиями отбывания наказания, осуществления помилования в Узбекистане, а также размещение данной информации на своем официальном вебсайте.
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