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Систему исполнения наказаний ждут коренные изменения

В сфере исполнения наказаний улучшат работу образовательных учреждений, профессиональную подготовку осужденных, будут внедрены видеосвидания.

Сегодня, 18:56   Общество  

Деятельность органов внутренних дел Узбекистана в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, будет коренным образом усовершенствована. На это направлено постановление Президента Шавката Мирзиёева от 11 августа.

Документом определены следующие основные направления совершенствования сферы:

  1. обеспечение неукоснительного соблюдения прав осужденных и лиц, заключенных под стражу, уважения их чести и достоинства, усиление контроля за надлежащим выполнением сотрудниками служебных обязанностей, исключающего проявления коррупции и злоупотребления полномочиями;
  2. совершенствование процесса перевоспитания и исправления осужденных, предусматривающего формирование у них культуры соблюдения требований законов и правил поведения в обществе, стремления к получению знаний и повышению своего духовно-нравственного уровня;
  3. налаживание действенного диалога с гражданами в решении волнующих их проблем в уголовно-исполнительной сфере, обеспечение тесного взаимодействия с институтами гражданского общества в социальной адаптации осужденных, освобожденных из учреждений по исполнению наказания;
  4. внедрение эффективного механизма подбора квалифицированных кадров, их специальной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
  5. повышение качества обучения осужденных, в частности несовершеннолетних и не имеющих образования, в рамках реализации основных профессиональных и общеобразовательных программ по востребованным на рынке труда профессиям;
  6. развитие производственной деятельности в учреждениях по исполнению наказания, в том числе посредством модернизации производства с целью эффективного использования имеющегося потенциала и обеспечения занятости осужденных;
  7. широкое применение в деятельности современных форм и методов организации работы, новейших информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих эффективное выполнение возложенных задач, создающих благоприятные условия для осужденных и лиц, заключенных под стражу.

Постановлением предусмотрено, что подразделения Министерства внутренних дел, в первую очередь, будут оснащаться за счет продукции, производимой в учреждениях по исполнению наказания, на основе прямых договоров.

Одобрено создание Централизованного фонда Главного управления исполнения наказания (ГУИН) МВД, источниками которого будут отчисления от прибыли, получаемой за счет производственной и сельскохозяйственной деятельности учреждений по исполнению наказания и их организаций, а также оказания ими услуг. Кроме того, одобрено создании в учреждениях по исполнению наказания государственных унитарных предприятий.

Запланировано совершенствование деятельности образовательных учреждений, функционирующих в системе исполнения наказаний, с учетом внедрения в учебный процесс современных инновационных педагогических технологий, а также системы профессиональной подготовки осужденных, не имеющих соответствующей профессии, в первую очередь, среди несовершеннолетних.

б) Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан обеспечить поэтапное внедрение

В деятельность ГУИН, его подразделений и учреждений будет поэтапно внедрена автоматизированная система учета дисциплинарных взысканий, примененных к осужденным. Право внесения изменений в учетные данные будут иметь исключительно органы прокуратуры.

Намечено внедрение современных технических средств надзора и контроля за осужденными и лицами, заключенными под стражу.

Кроме того, будет внедряться система видеоконференции по защищенным каналам связи между ГУИН, его подразделениями и учреждениями, в том числе возможность организации для осужденных дистанционных видеосвиданий.

Учреждения по исполнению наказания и их организации до 1 января 2023 года освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды.

Кабинету Министров поручено до 1 ноября утвердить Программу мер по развитию деятельности учреждений по исполнению наказания на 2018−2022 годы. Она будет предусматривать капитальное строительство и реконструкцию зданий и сооружений учреждений по исполнению наказания, развитие производственных мощностей и техническое перевооружение учреждений по исполнению наказания и их организаций, улучшение мелиоративного состояния земельных угодий учреждений по исполнению наказания.

Предусмотрен поэтапный перевод с 2019 года отдельных статей коммунальных расходов учреждений по исполнению наказания, осуществляющих производственную деятельность, а в дальнейшем и самих учреждений с бюджетного финансирования на полное содержание за счет собственных средств.

МВД поручено до 1 декабря обеспечить оснащение учреждений по исполнению наказания информационными стендами и другими техническими средствами для ознакомления с порядком и условиями отбывания наказания, осуществления помилования в Узбекистане, а также размещение данной информации на своем официальном вебсайте.

Текст: «Газета.uz»      1 412
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