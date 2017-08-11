Шаги Узбекистана позволили повысить уровень политического доверия с соседями и выйти на прорывные результаты во многих сферах, заявил Абдулазиз Камилов.

Узбекистан как никто другой объективно заинтересован в превращении региона Центральной Азии в зону стабильности, устойчивого развития и добрососедства. Об этом на открытии международной конференции «Центральная Азия — главный приоритет внешней политики Узбекистана» сказал министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

«Экономически процветающая, безопасная Центральная Азия является для нас абсолютным императивом», — заявил глава МИДа. Цитируя Президента Шавката Мирзиёева, он подчеркнул: «Любые крупные региональные проекты транспортно-коммуникационного и энергетического характера невозможно реализовать без активного взаимодействия со странами региона, не обеспечив высокий уровень их интегрированности».

Центральная Азия — не только географическое и геополитическое, но и единое культурно-цивилизационное пространство, напомнил министр. «Народы, проживающие в регионе, объединяют общие духовные ценности, схожесть национальных традиций и обычаев, общее историческое прошлое. Самобытность каждого государства Центральной Азии имеет общерегиональные корни, которые сложились во времена Шелкового пути, под влиянием экспансий культур Запада и Востока, Севера и Юга».

Поэтому Узбекистан был и остается твердым сторонником проведения открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей. «Мы открыты к углублению всестороннего сотрудничества со странами Центральной Азии на основе принципов равноправия и учета интересов друг друга. Ташкент готов к конструктивному диалогу, поиску решений даже самых острых проблем на основе разумных компромиссов», — подчеркнул Абдулазиз Камилов.

Практическим подтверждением этому, по словам министра, являются уже предпринятые Узбекистаном «конкретные политико-дипломатические шаги на центральноазиатском направлении». «Нам реально удалось создать новую политическую атмосферу в регионе, значительно повысить уровень политического доверия с соседями, выйти на прорывные результаты во многих сферах сотрудничества», — заявил он.

«Говоря о Центральной Азии нельзя также забывать об одной бесспорной истине — к региону исторически, географически и геополитически примыкает Афганистан. Это наш сосед, важнейший и органичный компонент общерегиональной системы безопасности… Переход Афганистана на мирные рельсы во многом зависит от экономического развития, в котором могут и должны принять участие страны нашего региона», — продолжил глава внешнеполитического ведомства.

За последние месяцы Узбекистан «заметно расширил двусторонние связи с Афганистаном, активно подключился к многосторонним усилиям по урегулированию афганской проблемы». «Узбекская сторона продолжит и дальше содействовать экономическому восстановлению Афганистана, его скорейшему „переходу на рельсы мирного развития“», — заявил Абдулазиз Камилов.