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Фото: Страница Абдусаида Кучимова в Facebook

Национальное информагентство (УзА) возглавил Абдусаид Кучимов

Гендиректором Национального информационного агентства Узбекистана (УзА) назначен Абдусаид Кучимов.

Сегодня, 14:43   Политика  

Абдусаид Кучимов назначен генеральным директором Национального информационного агентства Узбекистана (УзА), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе агентства.

Абдусаид Кучимов (1951 года рождения, выпускник факультета узбекского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического института имени Низами) — детский писатель и поэт. В 1997−2005 годах возглавлял Национальную телерадиокомпанию Узбекистана. С 2006 года работал главным редактором газеты «Хабар» Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Маматкул Хазраткулов, руководивший УзА с 2001 года, стал заведующим сектором по вопросам средств массовой информации в аппарате Президента.

Текст: «Газета.uz»      2 658
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