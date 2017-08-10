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Фото: ФК «Пахтакор»

Футбол: «Пахтакор» подписал австралийца Ростина Гриффитса

Ташкентский футбольный клуб «Пахтакор» заключил контракт с австралийским полузащитником Ростином Гриффитсом.

Сегодня, 19:19   Спорт  

Футбольный клуб «Пахтакор» подписал контракт с полузащитником австралийской команды «Перт Глори» Ростином Гриффитсом. Контракт с игроком действует до конца 2018 года, он будет играть под 80 номером, сообщила пресс-служба команды.

«Мы всегда хотим быть лучшей командой, поэтому мы усиливаем состав. Ростин играл в Англии, Голландии, Австралии и Китае, он поделится своим опытом с нашей молодежью. Мы верим, что Ростин будет полезным игроком для нашей команды», — заявил генеральный директор клуба Дмитрий Адисман.

Главный тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе, возглавивший клуб в июне, отметил, что переход Гриффитса стал последним в это трансферное окно. «Гриффитс — очень опытный футболист, его переход стал последним для нас ко второму кругу. Мы заполнили место для азиатского игрока. Мы постараемся показать атакующий футбол, но в современном футболе мы не должны забывать и про защиту. В команде должен быть баланс, только тогда можно достигнуть цели. В клубе у нас все работают над созданием суперклуба, начиная от президента до каждого сотрудника. Мы движемся в нужном направлении», — отметил он.

В юности футболист выступал за австралийский клуб «ЭКУ Джондалуп», а чуть позже за молодежную команду английского «Блэкберн Роверс». В 2006 году стал членом основной команды, но не сыграл ни одного матча. После до 2009 года выступал в аренде за шотландскую «Гретна» и английское «Аккрингтон Стэнли».

После вернулся в Австралию и подписал контракт с клубом «Аделаида Юнайтед». В последующие годы выступал также за австралийские клубы «Норт Квинсленд Фури» и «Сентрал Кост Маринерс». В конце февраля 2012 года Гриффитс перешел в китайский клуб «Гуанчжоу Фули» за 1,3 млн долларов США.

В январе 2014 года полузащитник вернулся в Австралию и присоединился к «Перт Глори». В июле 2015 года подписал контракт с голландским клубом «Рода», в июле 2016 года вернулся в стан «Перт Глори».

Текст: «Газета.uz»      746
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