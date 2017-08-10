Отличившиеся спортсмены будут получать пожизненную выплату

Президент Шавкат Мирзиёев 10 августа подписал постановление «О широком привлечении спортсменов Узбекистана, достигших высоких результатов на престижных международных спортивных соревнованиях, к общественной и спортивной деятельности, а также поощрении спортсменов и их тренеров».

Документом предусмотрена разработка программы действий «Деятельность после большого спорта», направленной на поэтапное привлечение известных спортсменов Узбекистана к активному участию в управлении сферой физической культуры и спорта, общественной и спортивной работе.

Спортсмены, достигшие высоких результатов на престижных международных спортивных соревнованиях, будут получать пожизненную ежемесячную выплату, а их тренеры — единовременные денежные вознаграждения. При этом пожизненная выплата победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр и единовременные денежные вознаграждения их тренерам освобождены от налога на доходы физических лиц.

С 2018/2019 учебного года в Узбекском государственном институте физической культуры планируется открытие заочного отделения. Это позволит спортсменам получать образование без отрыва от тренировочной и соревновательной деятельности, повышать знания в сфере физической культуры и спорта и в будущем пополнить ряды квалифицированных тренеров.

Победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получили право один раз в год в удобное для них время бесплатно получить курс оздоровления в санаторно-оздоровительных учреждениях.

Постановлением предусмотрена организация в Центре научно-методического обеспечения, переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту трех- и шестимесячных специальных учебных курсов для занятия победителями и призерами Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира и Азии, престижных спортивных соревнований Узбекистана тренерской деятельностью, а также внедрение порядка выдачи известным спортсменам страны, закончившим учебные курсы, разрешений на занятие тренерской деятельностью на льготных условиях.

Кроме того, предусмотрено принятие необходимых мер по выделению известным спортсменам Узбекистана зданий по нулевой стоимости, земельных участков и банковских кредитов для организации ими частных спортивных учреждений и открытия собственных школ мастерства с предоставлением им ряда льгот.