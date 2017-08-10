Катар отменил визы для граждан 80 стран

Катар ввел безвизовый режим для граждан 80 стран, став, как утверждает правительство, самой открытой страной в регионе.

Граждане 80 стран (список) теперь могут въезжать в Катар «без какой-либо бумажной волокиты, без каких-либо оплат и без виз», заявил на пресс-конференции в Дохе генеральный директор Qatar Airways Group Акбар аль-Бакер.

Для граждан 33 стран (Турция, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Багамские Острова, Сейшельские Острова и страны Евросоюза, за исключением Великобритании) по прибытии в Катар выдается разрешение на многократный въезд сроком на 180 дней (90 из них можно находиться в Катаре).

Граждане еще 47 стран будут получать разрешение на многократный въезд сроком на 30 дней, с возможностью продления еще на 30 дней. Во второй список включен ряд стран бывшего СССР, включая Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Молдову, Россию и Украину. Узбекистан в список не вошел.

Упрощение визового режима — важная часть национальной стратегии развития туризма Катара, который намерен к 2030 году увеличить количество туристов до более 7 миллионов ежегодно.

Сообщается, что список будет периодически пересматриваться и корректироваться при необходимости.

В начале июня четыре страны региона — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, после чего были введены экономические санкции и прекращено транспортное сообщение.