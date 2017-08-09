Дефицит урн в Ташкенте компенсируют

Хокимият Ташкента решит проблему дефицита урн для мусора до конца года. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил заместитель управляющего Главного управления благоустройства Саидумар Аглаев.

Он согласился, что в городе наблюдается нехватка урн, но ситуация, по его словам, не столь катастрофична, как думают многие жители.

«По нормам должно быть установлено 15 тысяч урн, на данный момент их в городе 12 тысяч. И это не считая урн, установленных частными предпринимателями. На установку недостающих 3000 урн хокимият выделил 200 млн сумов», — сказал Саидумар Аглаев.

При этом он признал, что указанные выше нормативы были приняты в советское время, и Министерство жилищно-коммунального обслуживания сейчас разрабатывает новые нормативы по установке урн.

«В зависимости от оживленности улиц, урны устанавливаются через каждые 50, 100 или 200 метров», — пояснил представитель руководства управления.

Недавно на проспекте Амира Темура была завершена установка урн нового образца — это металлические урны, зафиксированные на земле болтами.

Как рассказали корреспонденту «Газеты.uz» в компании, выпускающей урны под брендом Konteyner.uz, на первом этапе в качестве эксперимента установлено более 300 из 366 заказанных хокимиятом урн.

Другая организация предоставила 300 бетонных урн. После тестового периода будет принято решение, урны какого типа устанавливать дальше.



На пресс-конференции был также поднят вопрос о строительстве новых типовых автобусных остановок. Как сообщил главный специалист отдела по капитальному ремонту и эксплуатации дорожно-мостового хозяйства Главного управления благоустройства Мохиржон Турапов, в городе недостает 350 остановок.

«На днях были выделены средства на приобретение 10 стеклянных остановок. Есть еще предложения частных предпринимателей, которые рассматриваются комиссией», — сказал он.