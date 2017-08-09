Открыт набор в новую международную школу и детский сад

Международная школа и детский сад VOSIQ International School and Kindergarten готовятся открыть свои двери для детей, которые станут первопроходцами единственной в Узбекистане системы дошкольного и школьного обучения, специально разработанной ведущими педагогами одного из самых престижных университетов Южной Кореи и мира Yeoju Institute of Technology (Технологический Университет Йоджу).

Каждому родителю стоит понимать, что в наше время качественное получение знаний с раннего возраста должно быть неразрывно связано с прививанием своему ребенку любви к иностранному языку. Поэтому здесь готовы предложить все условия для гармоничного развития вашего чада в атмосфере сотворчества.

VOSIQ International School and Kindergarten — школа и детский сад с безопасной уютной территорией, хорошим трехразовым питанием, современным инвентарем, разносторонней программой факультативных занятий и, конечно же, высококвалифицированными педагогами из Великобритании, Японии и Южной Кореи. Разработанная программа обучения нацелена на развитие в детях организованности и самостоятельности, уважения к себе и окружающим. Цель организаторов — воспитание уверенных в себе личностей, показывающих отличную успеваемость в учебе.

Южнокорейская методика образования — это уже классика и общепризнанный мировой бренд, который делает упор не на теоретическое усвоение знаний, а на практику, соответствующую интересам и характеру ребенка для раскрытия его потенциала.

Учебное заведение оборудовано техническими средствами, отвечающими последним тенденциям развития школьного образования в мировой практике.

В целом его интерьер и архитектура удивят своими масштабами. В каждом кабинете будет установлена интерактивная доска; в классах физики и химии появятся специально спроектированные научные цифровые лаборатории; учителя станут активно применять новейшие информационно-коммуникационные технологии при обучении школьников; библиотека располагает обширными электронными и печатными ресурсами по всем предметам.

Стадион и крытая площадка позволят детям заниматься спортом в течение всего года. Помимо этого, школа и детский сад будут иметь два бассейна: один — для ребятишек постарше, другой — для детсадовских «питомцев». Современная система регулирования воздухообмена позволит избежать перепада температур в помещениях.

В учебном заведении предоставят все удобства не только для маленьких обитателей, но и для их родителей. Больше не придется в спешке класть контейнер с едой в ранец своего ребенка, а затем суетливо заводить машину, чтобы не опоздать в школу, а затем и на работу. Уже с середины осени через дома учеников, как в лучших традициях заморских семейных фильмов, будет курсировать школьный автобус.

Организаторы заверяют, что за ребенком будет заезжать не капотный желтый гигант с огромным задним свесом и аскетичным салоном, набитый незнакомыми людьми, а современный комфортабельный автобус, передвигаться на котором станет большим удовольствием. В свою очередь, качественное трехразовое питание, включенное в стоимость обучения, сэкономит родителям время и, возможно, даже деньги.

В учебном заведении с самого начала готовы обеспечивать мотивирующую образовательную среду, где к каждой подрастающей личности относятся с заботой и уважением. Обучение в школе — это не только один из лучших способов выучить иностранный язык и получить образование, но и возможность познать культуру другой страны. В ходе учебного процесса будет действовать программа обмена школьников, где самые преуспевающие ребята смогут отправиться в свои первые «командировки».

Полное погружение в языковую среду и постоянное общение со сверстниками позволит в совершенстве отточить навыки владения иностранным языком в раннем возрасте.

VOSIQ International School and Kindergarten — первый шаг ребенка на пути к перспективному будущему.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+99899) 881−81−00.

Адрес: Чиланзарский район, ул. Домрабад, 4 проезд. Ориентир: Сингапурский Институт Развития Менеджмента.

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