Министр культуры одновременно стал ректором Госконсерватории

Президент Узбекистана своим постановлением от 8 августа утвердил Программу мер по развитию и совершенствованию деятельности Государственной консерватории.

Среди основных направлений программы — развитие музыкального искусства, подъем музыкального образования на качественно новый уровень, а также повышение культурного уровня молодежи.

В документе отмечается ряд серьезных проблем в деятельности образовательного учреждения, которое «из-за отсутствия должной практической помощи и содействия, соответствующего контроля, ослабления ответственности и требовательности со стороны уполномоченных организаций… теряет свою ведущую роль, авторитет и влияние на культурную жизнь нашей страны».

В частности, учебно-воспитательная работа организована без учета современных стандартов и специфики сферы, учебные программы и методики не отвечают требованиям, наблюдается нехватка учебников и пособий, потенциал профессоров и преподавателей, а также состояние материально-технической базы не соответствуют требуемому уровню. При квоте в 700 учебных мест в консерватории обучаются 1346 студентов.

В соответствии с постановлением, министр культуры Узбекистана отныне одновременно является ректором Государственной консерватории.

В связи с нехваткой учебных помещений Госконсерватории передается ее старое здание на проспекте Мустакиллик, в котором в последние годы располагался Республиканский специализированный музыкальный академический лицей имени В. Успенского.

В распоряжение Госконсерватории для строительства «современного, отвечающего мировым стандартам концертного зала» также передается здание на ул. Бухара, принадлежавшее до этого Республиканской фондовой бирже «Тошкент» (раньше здесь также находился концертный зал).

В 2018—2019 годах запланировано строительство Центра по переподготовке и повышению квалификации педагогов музыкальной сферы и общежития на 400 мест при Госконсерватории.

Намечена ежегодная отправка молодых исполнителей и специалистов по техногенным видам искусства на краткосрочные (до двух-трех месяцев) курсы в ведущие зарубежные музыкальные академии и консерватории для освоения игры на уникальных и сложных музыкальных инструментах.

Для создания достойных жилищных условий для высококвалифицированных работников Госконсерватории, в том числе талантливых молодых специалистов, предусмотрено выделение им на основе льготных ипотечных кредитов жилья в многоэтажных домах, возводимых в Ташкенте.