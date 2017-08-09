Министром труда назначен Актам Хаитов

Актам Хаитов.
Фото: nim.uz
Министром труда Узбекистана назначен Актам Хаитов, сообщили «Газете.uz» в министерстве.
Актам Хаитов (1974 года рождения) — выпускник Самаркандского кооперативного института (1994 год).
С октября 2016 года работал генеральным директором Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации («Узстандарт»), до этого — с сентября 2014 года — был директором по экономии и планированию АО «Биокимё».
С марта 2010 года по июль 2014 года занимал должность министра труда и социальной защиты населения (до этого был и. о. министра).
Новым генеральным директором «Узстандарта» стал Абдухамид Каримов (1971 года рождения, выпускник Химико-технологического института), ранее работавший в «Узбекозиковкатхолдинге».
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