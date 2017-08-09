Министром труда назначен Актам Хаитов

Министерство труда возглавил Актам Хаитов, до этого руководивший агентством «Узстандарт», а ранее — Минтрудсоцзащиты.

Министром труда Узбекистана назначен Актам Хаитов, сообщили «Газете.uz» в министерстве.

Актам Хаитов (1974 года рождения) — выпускник Самаркандского кооперативного института (1994 год).

С октября 2016 года работал генеральным директором Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации («Узстандарт»), до этого — с сентября 2014 года — был директором по экономии и планированию АО «Биокимё».

С марта 2010 года по июль 2014 года занимал должность министра труда и социальной защиты населения (до этого был и. о. министра).

Новым генеральным директором «Узстандарта» стал Абдухамид Каримов (1971 года рождения, выпускник Химико-технологического института), ранее работавший в «Узбекозиковкатхолдинге».