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Фото: tdpu.uz

В 15 вузах открываются заочные отделения для подготовки педагогов

С нового учебного года в 15 вузах открываются заочные отделения по педагогическим направлениям.

Сегодня, 15:51   Общество  

В 15 вузах Узбекистана с нового учебного года будут открыты специальные заочные отделения по педагогическим направлениям. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 9 августа.

Решение направлено на удовлетворение существующей в системе народного образования потребности в педагогических кадрах с высшим образованием. Кроме того, оно призвано улучшить качество образования путем совершенствования системы подготовки кадров в регионах и обеспечения ими образовательных учреждений районов и сельских местностей.

Согласно статистике, в Узбекистане сегодня действуют 15359 учреждений народного образования, в том числе 4893 дошкольных учреждения, 9680 общеобразовательных школ, 23 дома милосердия, 304 детской музыкальной школы и школы искусств, 211 центров «Баркамол авлод» и 227 детских и юношеских спортивных школ. В них работают 97564 педагогических кадров, являющихся выпускниками средних специальных, профессиональных колледжей и учебных заведений.

Вузы, в которых открываются специальные заочные отделения по педагогическим направлениям

  • Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами
  • Андижанский государственный университет
  • Бухарский государственный университет
  • Гулистанский государственный университет
  • Каршинский государственный университет
  • Наманганский государственный университет
  • Самаркандский государственный университет
  • Термезский государственный университет
  • Ургенчский государственный университет
  • Ферганский государственный университет
  • Джизакский государственный педагогический институт
  • Навоийский государственный педагогический институт
  • Нукусский государственный педагогический институт
  • Кокандский государственный педагогический институт
  • Ташкентский областной Чирчикский государственный педагогический институт

Прием на бакалавриат специальных заочных отделений в указанных вузах осуществляется из числа лиц, имеющих среднее специальное, профессиональное образование, а также практический педагогический стаж работы не менее трех лет и рекомендации министерств и ведомств на основе потребностей подведомственных дошкольных, школьных и внешкольных образовательных учреждений в педагогических кадрах.

Обучение осуществляется на платно-контрактной основе.

Во время сдачи экзаменов, зачетов, выполнения дипломных, курсовых, лабораторных и других учебных работ в течение учебного года студентам два раза по одному месяцу предоставляются учебные отпуска с сохранением заработной платы по основному месту работы. Как правило, эти отпуска приходятся на период зимних и летних каникул, при этом сохраняется порядок предоставления им трудовых отпусков.

Учебные часы студентов в период их пребывания на учебе проводятся преподавателями (сотрудниками) образовательных учреждений, направивших их на учебу, по условиям почасовой оплаты труда.

При поступлении на специальное заочное отделение между министерством или ведомством, вузом и студентом составляется трехсторонний договор с обязательством отработки им сроком не менее пяти лет после завершения обучения в образовательном учреждении, указанном в направлении организации, предоставившей рекомендацию на учебу.

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами определен базовым высшим образовательным учреждением по квалификационным требованиям, учебным планам и программам, созданию учебной и учебно-методической литературы для направлений образования специальных заочных отделений. При университете создан Координационный совет учебно-методической деятельности высших образовательных учреждений, в которых организованы специальные заочные отделения по педагогическим направлениям.

Заочные отделения по другим направления

В вузах, в которых организуются специальные заочные отделения по педагогическим направлениям, будут также открыты заочные отделения для получения второго и последующего высшего образования. Срок обучения — не менее трех лет, начиная со второго курса бакалавриата (независимо от разницы дисциплин в учебных планах).

Учебный процесс на специальных заочных и заочных отделениях в 2017—2018 учебном году, в порядке исключения, начнется 1 октября.

Напомним, на днях было объявлено об открытии заочных отделений для получения второго образования на 10 факультетах Национального университета Узбекистана.

Текст: «Газета.uz»      4 781

Комментарии

  • Abduqahhor Djumartov 9 августа 2017, 16:02

    Хорошая новость для людей у которых нет высшего образования. Так они могут доучится, получить образования и улучшить свою жизнь!


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