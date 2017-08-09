В 15 вузах открываются заочные отделения для подготовки педагогов

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В 15 вузах Узбекистана с нового учебного года будут открыты специальные заочные отделения по педагогическим направлениям. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 9 августа.
Решение направлено на удовлетворение существующей в системе народного образования потребности в педагогических кадрах с высшим образованием. Кроме того, оно призвано улучшить качество образования путем совершенствования системы подготовки кадров в регионах и обеспечения ими образовательных учреждений районов и сельских местностей.
Согласно статистике, в Узбекистане сегодня действуют 15359 учреждений народного образования, в том числе 4893 дошкольных учреждения, 9680 общеобразовательных школ, 23 дома милосердия, 304 детской музыкальной школы и школы искусств, 211 центров «Баркамол авлод» и 227 детских и юношеских спортивных школ. В них работают 97564 педагогических кадров, являющихся выпускниками средних специальных, профессиональных колледжей и учебных заведений.
Вузы, в которых открываются специальные заочные отделения по педагогическим направлениям
Прием на бакалавриат специальных заочных отделений в указанных вузах осуществляется из числа лиц, имеющих среднее специальное, профессиональное образование, а также практический педагогический стаж работы не менее трех лет и рекомендации министерств и ведомств на основе потребностей подведомственных дошкольных, школьных и внешкольных образовательных учреждений в педагогических кадрах.
Обучение осуществляется на платно-контрактной основе.
Во время сдачи экзаменов, зачетов, выполнения дипломных, курсовых, лабораторных и других учебных работ в течение учебного года студентам два раза по одному месяцу предоставляются учебные отпуска с сохранением заработной платы по основному месту работы. Как правило, эти отпуска приходятся на период зимних и летних каникул, при этом сохраняется порядок предоставления им трудовых отпусков.
Учебные часы студентов в период их пребывания на учебе проводятся преподавателями (сотрудниками) образовательных учреждений, направивших их на учебу, по условиям почасовой оплаты труда.
При поступлении на специальное заочное отделение между министерством или ведомством, вузом и студентом составляется трехсторонний договор с обязательством отработки им сроком не менее пяти лет после завершения обучения в образовательном учреждении, указанном в направлении организации, предоставившей рекомендацию на учебу.
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами определен базовым высшим образовательным учреждением по квалификационным требованиям, учебным планам и программам, созданию учебной и учебно-методической литературы для направлений образования специальных заочных отделений. При университете создан Координационный совет учебно-методической деятельности высших образовательных учреждений, в которых организованы специальные заочные отделения по педагогическим направлениям.
В вузах, в которых организуются специальные заочные отделения по педагогическим направлениям, будут также открыты заочные отделения для получения второго и последующего высшего образования. Срок обучения — не менее трех лет, начиная со второго курса бакалавриата (независимо от разницы дисциплин в учебных планах).
Учебный процесс на специальных заочных и заочных отделениях в 2017—2018 учебном году, в порядке исключения, начнется 1 октября.
Напомним, на днях было объявлено об открытии заочных отделений для получения второго образования на 10 факультетах Национального университета Узбекистана.
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