Подарки бывают разные: практичные, «для галочки», с намеком. А бывают — для души, доставляющие истинную радость и запоминающиеся надолго. Именно такой подарок жителям Ферганской долины сделала торговая марка «Сочная долина», организовав концертное турне народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой. Масштабный проект приурочен к празднованию 26-летия независимости Республики Узбекистан.

Три города: Андижан, Фергана, Наманган. Три дня, наполненные живым звуком, накалом эмоций и «сочными» впечатлениями. Да и как иначе, если на сцене она — примадонна отечественной эстрады, обладательница потрясающего голоса и энергетики Юлдуз Усманова? Достаточно вспомнить, какие очереди выстраивались за билетами на ее сольные концерты, состоявшиеся весной в Ташкенте (кстати, концертов было 13). Тогда певица представила новую программу «Эй, азиз инсон» («Эй, дорогой человек»), которая получила высокую оценку зрителей. И вот — первая презентация новой программы за пределами столицы, в самом густонаселенном регионе республики — Ферганской долине.

Конечно, это был аншлаг, и билеты разлетались. Но купить их было нельзя — только получить бесплатно в обмен на упаковки соков и нектаров ТМ «Сочная долина». Акция стартовала 20 мая и продлилась до 27 июля. Всего было реализовано около 70 тыс. билетов.

Наконец, наступила долгожданная встреча всенародно любимой певицы с поклонниками. 28 июля состоялся концерт в Андижане (стадион Sog’lom avlod), 29 июля — в Фергане (Istiqlol), 30 июль — в Намангане (Navbahor). Сказать, что Юлдуз Усманову встречали овациями, — значит ничего не сказать. Стадионы неистовствовали, ревели — настолько заводила аудиторию энергетика и харизма исполнительницы. «Реакция зрителей фантастическая», — так охарактеризовали происходящее организаторы. Когда зазвучал такой знакомый и родной голос, никто не смог усидеть на месте: люди танцевали, пели, фотографировали. Словно невидимая волна захлестнула чашу стадиона, до краев наполнив ее живым звуком, искренними эмоциями. Всем тем, что так щедро дарит поклонникам примадонна узбекской эстрады.

В течение более чем двух часов звучали как совершенно новые песни, так и всеми любимые хиты. Концертная программа состояла из трех блоков, каждый из которых сопровождался особым световым и музыкальным оформлением. Кстати, все «составляющие» шоу — свет, звук, даже сцену — привезли из Ташкента и смонтировали на месте. Результат стоил затраченных усилий: новая шоу-программа с участием музыкантов, танцевальных коллективов произвела фурор.

Запоминающийся случай произошел в Фергане. Во время исполнения одной из лирических песен на стадионе выключили свет и луч прожектора выхватил из темноты фигуру певицы. В этот момент один за другим, словно светлячки, стали загораться фонарики мобильных телефонов: так зрители поддерживали любимую исполнительницу. И вот уже целое море огней заполнило чашу стадиона, над которой плыла нежная, пронзительная мелодия… Волшебное ощущение.

Юлдуз Усманова не только пела, но и общалась с людьми. Это был разговор по душам, искреннее признание в любви к зрителю. Кроме того, певица отметила, что за всю сольную карьеру никогда не работала со спонсорами. Концерты проводила самостоятельно или при государственной поддержке. Торговая марка «Сочная долина» стала первой, с которой народная артистка Узбекистана согласилась сотрудничать. Но лишь после того, как лично убедилась в высоком качестве производимых соков и нектаров. «Я должна быть уверена в том, что рекомендую. „Сочная долина“ — это действительно только натуральные фрукты и полное отсутствие вредных консервантов», — подчеркнула Юлдуз Усманова, обращаясь к 25-тысячной аудитории на концерте в Намангане. В Фергане певица раздавала зрителям вкусные, полезные соки и нектары в удобном формате 200 мл. Кто-то сразу открыл упаковку любимого напитка, а кто-то решил сохранить ее в качестве «звездного» сувенира.

Концерты получились «сочными» еще и благодаря соответствующему оформлению. Сцену украсили баннеры с символикой ТМ «Сочная долина», макеты пачек высотой в человеческий рост (они уже стали фирменной фишкой бренда). Зрители могли сделать «сочные» селфи в специальной фотозоне. Без фотографий не ушел никто.

«А как же мы? — наверняка спросят жители других городов Узбекистана. — Неужели не сможем увидеть выступление любимой певицы?». «Сможете», — успокаивают организаторы. Уже совсем скоро, в начале сентября, концерты Юлдуз Усмановой пройдут в Бухаре, Навои и Самарканде. Осталось следить за новостями и запасаться упаковками соков и нектаров ТМ «Сочная долина».

Пока другие города готовятся к встрече со звездой, жители Андижана, Намангана и Ферганы говорят «спасибо» любимой торговой марке за такой замечательный подарок. Это еще одно доказательство того, что «Сочная долина» заботится о потребителях и партнерах, стремится дарить людям праздник, организуя подобные акции. Впереди еще много интересного, впечатляющего и по-настоящему «сочного».

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