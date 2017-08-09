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Оливье Шав.

Фото: Анвар Ильясов / МИД

Новым послом Швейцарии в Узбекистане стал Оливье Шав

Глава МИДа Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Швейцарии Оливье Шава.

Сегодня, 12:43   Политика  

9 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Швейцарии Оливье Шава. Посол вручил копию верительных грамот, сообщила пресс-служба МИДа.

В беседы обсуждались состояние узбекско-швейцарского взаимодействия, приоритеты его укрепления, а также актуальные региональные и международные проблемы.

Стороны подтвердили заинтересованность в активизации двусторонних контактов на различных уровнях, продолжении практики проведения регулярных межмидовских политических консультаций, наращивании взаимной торговли, а также расширении инвестиционного и финансового сотрудничества и культурно-гуманитарных обменов.

Отдельное внимание на встрече было уделено перспективам использования швейцарского опыта в области законотворчества и других вопросах в ходе реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах.

Текст: «Газета.uz»      637
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