Граждане Узбекистана пострадали в ДТП в Оренбургской области

Тринадцать граждан Узбекистана получили легкие ушибы в результате ДТП в Оренбургской области.

Граждане Узбекистана пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Benz и легкового автомобиля Chevrolet Lanos в Оренбургской области России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на посольство Узбекистана в Москве.

Авария произошла 8 июля примерно в 22:00 по местному времени на 12-м км дороги «Нижняя Павловка — Холодные Ключи». По данным МЧС РФ, два гражданина России в легковом автомобиле погибли.

Тринадцать граждан Узбекистана в микроавтобусе получили легкие ушибы. Пассажиры были доставлены в городскую и районную больницы и после медицинского обследования отпущены.

Консульским отделом посольства предпринимаются меры по оказанию необходимой помощи пострадавшим гражданам Узбекистана. Налажены контакты с местными властями, в том числе с администрацией губернатора области и Оренбургского района.