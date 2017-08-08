Между Кокандом и Андижаном начал курсировать электропоезд

C 8 августа налажено движение электропоезда между городами Коканд, Маргилан и Андижан, сообщило УзА. Поручение по организации движения электрички между тремя городами во время поездки в Ферганскую область 22−23 июня дал Президент Шавкат Мирзиёев.

Специально для маршрута АО «Узбекистон темир йуллари» модернизировало пять электропоездов, каждый из которых состоит из шести вагонов. В вагонах обновлен интерьер и установлены кондиционеры. Намечено закупить еще 10 электропоездов из-за рубежа.

Поезда, запущенные в тестовом режиме, будут добираться до места назначения на 40 минут быстрее автомобилей. Скорость движения достигает 120 км/ч. На маршруте есть остановки в Багдадском и Алтыарыкском районах, Маргилане, Кувинском районе и Асаке.