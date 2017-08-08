TM Sherin запустила производство нюрнбергских колбасок

Ни для кого не секрет, что мясо в Узбекистане — часть культуры. Его у нас и варят, и жарят, и запекают в тандыре, и томят на углях. Даже национальные блюда из круп (плов, машкичирик), и те с мясом. Узбекскими мясными блюдами можно наслаждаться бесконечно.

Но, зачастую нашему человеку хочется отведать чего-то по-настоящему необычного для Узбекистана и обязательно «ресторанного», чтобы насладиться кулинарным изыском без лишней траты собственных сил и времени. Идти за вкусной мясной экзотикой в ресторан сегодня вовсе не обязательно — ТМ Sherin на протяжении многих лет производит целый ряд мясных деликатесов из различных видов мяса.

В начале июня торговая марка закончила этап разработки и вывела на рынок абсолютно новый продукт, с которым любая кухня за считанные минуты превратится в европейский ресторан. И это мясные колбаски Barbecue. Идея производства колбасок зародилась на Sherin почти год назад, и первые шесть месяцев шло активное обсуждение проекта, оценка затрат на новое производство и разработка концепции. Тогда же технологи отправились за вдохновением в вынужденное путешествие в Нюрнберг (Германия).

Именно в Нюрнберге появились первые жаренные колбаски (впервые упомянуты в документах в 1313 году), рецепт которых бережно соблюдается и по сей день. Считается, что секрет популярности нюрнбергских колбасок кроется в точном соблюдении соотношения ингредиентов, среди которых майоран и другие специи, соль, вода, говядина высшего сорта и свинина.

После тщательного изучения вкуса и процесса производства известных на весь мир колбасок, по возвращении на родину, перед технологами Sherin встала нелегкая задача — замена свинины на халяльное мясо без потери сочности изделия. Работа над этим вопросом продолжалась несколько месяцев — проводились эксперименты с различными видами мяса и ингредиентами, вычислялись их оптимальные пропорции, тестировалось новое оборудование для производства колбасок. Итогом этих больших трудов стали три вида колбасок, практически полностью соответствующие классическому рецепту, но абсолютно халяльные.

Находясь уже на финишной прямой, ТМ Sherin приняла решение привлечь к процессу Бахриддина Чустий, большого энтузиаста и эксперта узбекской кухни. Такая творческая коллаборация и стала залогом успешного производства настоящих европейских колбасок, адаптированных под местную кулинарную культуру. Всю весну текущего года команда активно работала — Бахриддин подбирал пропорции пряностей и специй, разрабатывал способы приготовления продукта, искал сочетания с соусами; технологи настраивали оборудование для получения идеальной консистенции рубленного мясного фарша и выбирали оболочку; маркетологи разрабатывали упаковку. И к началу лета продукт был полностью готов.

Годовая работа над разработкой колбасок Barbecue увенчалась появлением на местном рынке действительно премиального продукта, ведь для его производства используется только мясо высшего сорта, органические приправы, чистая питьевая вода, качественная натуральная тонкая черева (оболочка). Мясо для этих колбасок не измельчается в однородный фарш, а рубится на мелкие кусочки, как это делали в Нюрнберге еще 700 лет назад. Благодаря этому, все вкусовые нюансы мяса раскрываются постепенно, и «играет» оно по-особенному.

Тепловая обработка колбасок от Sherin схожа с обработкой вареных колбас, поэтому после разморозки продукт полностью готов к употреблению. Но слово barbecue на упаковке указано, конечно же, не случайно — после обжарки колбаски обретают свой истинный европейский вкус и выглядят в разы аппетитнее. Румяные и сочные колбаски Barbecue от Sherin станут украшением любого застолья.

На сегодняшний день ТМ Sherin выпускает три вида колбасок Barbecue: мюнхенские — говядина; краинские — говядина с сыром; и баварские — курятина. В будущем планируется выпуск еще нескольких видов.

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