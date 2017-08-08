«Школа будущего» Artel Technical School готовится к открытию

В сентябре 2017 года в Ташкенте открывает свои двери «школа будущего» — частная школа Artel Technical School. Чем она отличается от других школ, и почему родители могут доверить развитие своего ребенка именно сюда?

Главным преимуществом новой школы является специально разработанная программа с углубленным изучением по прогрессивной методике таких технических предметов, как математика, физика и химия. Обучение будет проводиться на одном из трех языков на выбор: русском, узбекском или английском.

Artel Technical School — это первая в Ташкенте школа, в которой будет проводиться интенсивное обучение роботехнике — новой дисциплине, уже успешно внедряемой в учебные программы развитых стран. Дети всех возрастов в школе будут активно практиковаться в работе с различными инновационными технологиями, а методическая программа по этому направлению не имеет аналогов в Узбекистане.

В старших классах ребята будут получать не просто знания, но и профессию, а также возможность дальнейшего трудоустройства на предприятиях Artel. Также в школе предоставят своим ученикам уникальную возможность пройти так называемый «курс фаундейшен» (certificate of foundation studies) по программе лучших университетов мира, который впоследствии позволит им без экзаменов поступить практически в любые ведущие вузы мира.

В этом году школа начнет свою работу с обучения детей в начальной школе — с 1 по 4 класс. По мере наполнения классов откроется средняя, а затем и старшая школы. В отличие от многих общеобразовательных школ, сюда принимают на обучение детей в возрасте не только 7, но и 6 лет. Ученики начальных классов государственных школ также могут перейти в «школу будущего» и продолжить обучение по ее программе.

В Artel Technical School будет практиковаться 11-летняя система обучения, которая позволит последовательно дать детям все необходимые знания и выпустить их во взрослую жизнь уже полностью сформированными и грамотными молодыми людьми. Программа занятий для учеников старшей школы включает в себя большое количество практики, как в школе, так и на производственных предприятиях лучших компаний Узбекистана.

Без английского языка сейчас никуда, поэтому уже с первого класса ученики будут активно его осваивать под наблюдением сертифицированных специалистов. К концу обучения будущие выпускники будут свободно владеть не только разговорным, но и техническим уровнем английского языка, и смогут без труда читать зарубежную художественную и специальную литературу и общаться с единомышленниками из-за границы. Гарантированный уровень владения английским на конец обучения — C1 по классификации CEFR или CAE по классификации Cambridge ESOL.

В Artel Technical School созданы все условия для того, чтобы дети чувствовали себя здесь как дома. В школе для них будет доступно 3-разовое питание, а все кабинеты будут оснащены всем, что может понадобиться детям для увлекательного обучения. Досуг ребенка, особенного маленького, очень важен для организаторов, и поэтому на территории школы уже имеются все условия для отдыха, игр и проведения мероприятий — как в помещении, так и на улице. На данный момент школа полностью готова принять своих первых учеников — сформирован полный штат сотрудников, завершена подготовка материально-технической базы.

Важнейший вектор воспитания ребенка — это развитие в нем лидерских навыков и уверенности в себе.

В Artel Technical School дадут ребенку почувствовать радость обучения и помогут ему самостоятельно двигаться к своей цели, становясь лучше день ото дня. Главная задача — лишь дать им правильный ориентир и показать великих людей, на которых им стоит равняться. Также учителя приложат все усилия, чтобы создать в классе дружескую обстановку, которая исключит конфликтные ситуаций между ребятами.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+99871) 203−04−00.

Адрес: Чиланзарский район, квартал Ц, ул. Катартал, 28.

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